Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Oberbürgermeister-Stichwahl am Sonntag in Flensburg

Bei der Flensburger Oberbürgermeister-Stichwahl tritt am Sonntag Amtsinhaberin Simone Lange (SPD) gegen ihren Herausforderer Fabian Geyer (parteilos) an. Im ersten Wahlgang am 18. September hatte Geyer mit 43,5 Prozent der Stimmen die Nase vorn, Lange holte 36,2 Prozent der Stimmen. Beide wünschen sich eine möglichst hohe Wahlbeteiligung am Sonntag. Im ersten Wahlgang lag sie bei 36,9 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 08:30 Uhr

Fassadenplatten lösen sich am Schleswiger Wikingturm

Am Schleswiger Wikingturm haben sich Teile der Fassadenplatten in 65 Metern Höhe gelöst. Herabgestürzt sind sie laut Stadt aber nicht. Die Platten konnten demnach gesichert werden, auch das Restaurant ist geöffnet. Der Turm mit seinen 29 Geschossen und 241 Apartments wurde Anfang der 70er Jahre gebaut. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 08:30 Uhr

Medelby gewinnt Landeswettbewerb

Die Gemeinde Medelby (Kreis Schleswig-Flensburg) nahe der dänischen Grenze hat in diesem Sommer den Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" gewonnen. Medelby bekommt neben der mit 10.000 Euro dotierten Hauptauszeichnung auch den Sonderpreis Wirtschaft über 5.000 Euro. Der Wettbewerb findet alle drei Jahre statt. Teilnehmen können alle Gemeinden mit maximal 3.000 Einwohnern. Die 15.000 Euro sind laut Medelbys Bürgermeister Günther Petersen (CDU) zweckgebunden und werden für den Bau einer Info-Stelle auf dem Marktplatz verwendet werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 08:30 Uhr

Stadt Schleswig will Bürgerbeteiligung verbessern

Schleswig will daran arbeiten, dass sich Bürgerinnen und Bürger besser einbringen können. Für dieses Projekt wurde eine neue Stelle geschaffen. Joshua Matthiesen ist seit zwei Wochen Projektleiter für Kinder-, Jugend- und Bürgerbeteiligung im Rathaus und verantwortlich dafür, dass niedrigschwellige Angebote entwickelt werden. Dadurch sollen auch Bürgerinnen und Bürger erreicht werden, die nicht im öffentlichen Raum anzutreffen sind. Es müsse geschaut werden, was gut ankomme und wo die Probleme in der Beteiligung liegen würden, so Matthiesen. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 08:30 Uhr

