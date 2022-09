Stand: 02.09.2022 11:22 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Warnstreik: Busse fallen aus

Heute früh hat ein zweitägiger Warnstreik von Busfahrerinnen und Busfahrern begonnen, die für bessere Tarife kämpfen. Das Unternehmen Autokraft, das jetzt als "Regio Bus Nord" auftritt, hat umfangreiche Ersatzfahrpläne veröffentlicht. Es betreibt zahlreiche Linien in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg. Im Teilnetz West im Bereich Harrislee, Handewitt und Tarp spricht die VSF nur von einzelnen Ausfällen. Das Unternehmen Rohde teilt mit, dass es den Schülerverkehr und Rufbus im Bereich Nordfriesland-Mitte nicht bedient. HusumBus spricht von zahlreichen Störungen im Stadtverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

Wasserstoff: GP Joule kooperiert mit Toyota

Das Unternehmen GP Joule aus den Reußenkögen (Kreis Nordfriesland) hat eine Kooperation mit Toyota und dem Fahrzeughersteller CaetanoBus geschlossen, an dem Toyota beteiligt ist. Ziel ist es, wasserstoffbetriebene Busse und leichte Nutzfahrzeuge zu entwickeln und dafür die Infrastruktur aufzubauen, um die Fahrzeugnachfrage anzukurbeln, teilen die Unternehmen mit. GP Joule will dabei grünen Wasserstoff örtlich an Tankstellen bereitstellen. Erst vor drei Wochen hatte GP Joule angekündigt, 5.000 Wasserstoff-Lkw auf die Straße zu bringen. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

Peermarkt in Schleswig startet

Heute beginnt in Schleswig der Peermarkt. Zu den Fahrgeschäften gehören der "Musik Express" mit drehenden Gondeln, die Achterbahn X-Flight, ein 18 Meter-Riesenrad, der Super Scooter sowie ein Labyrinth. Der Peermarkt läuft bis zum Montag auf dem Schleswiger Stadtfeld. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

Energiesparen: Auch in Flensburg bleiben Gebäude dunkel

Nach einem Bundeserlass werden zahlreiche Gebäude nicht mehr angestrahlt, um Energie zu sparen. In Flensburg koordinieren die Stadtwerke die Abschaltung. Unter anderem zählen das Museum, die Goethe Schule, die Nikolaikirche, die Marienkirche und das Kompagnietor zu den Bauwerken, die nicht mehr angestrahlt werden, teilt das Unternehmen mit. Auch Kraftwerk und Schornstein am Hafen bleiben dunkel. Allein hierdurch werden laut Stadtwerken 7.000 Kilowattstunden gespart. Das entspricht dem Verbrauch von vier Familien-Haushalten in dem halben Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 16:30 Uhr

Schleswig: Kirchen bleiben kalt

Der Kirchengemeinderat Schleswig hat neue Beschlüsse zum Energiesparen gefasst. So soll unter anderem die Grundtemperatur nicht wesentlich oder sogar gar nicht angehoben werden, sagte Pastor Michael Dübbers. Die liege im im Schleswiger Dom bei 12 Grad im Winter. Bei Veranstaltungen und Gottesdiensten sei bislang auf 18 Grad geheizt worden. "Da wir nur sehr langsam die Temperaturen anheben dürfen, damit das Mobiliar und die Orgel nicht beschädigt wird, verbrauchen wir sehr viel Energie, um dann die Betriebstemperatur für Veranstaltungen zu erreichen", erklärte Dübbers. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 16:30 Uhr

"Lesereise Schleswig-Holstein" startet mit Feridun Zaimoglu

Auf Schloss Gottorf wird am Donnerstagabend die Veranstaltungsreihe "Lesereise Schleswig-Holstein" eröffnet. Zu Gast ist Feridun Zaimoglu. Bis Ende Oktober sind Lesungen von 50 Autoren zumeist in Büchereien geplant, auch in Sörup, Satrup, Süderbrarup, Glücksburg, Kappeln, Klappholttal auf Sylt, Wyk, Leck, Kropp und Husum. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 16:30 Uhr

