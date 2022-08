Stand: 31.08.2022 09:22 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburg: Tourismus wieder auf Vor-Corona-Niveau

Auch wenn noch keine endgültigen Zahlen vorliegen. Die Tourismushochburgen dürften mit der Saison zufrieden sein. Die Ferienwohnungen und Hotels sind gut gebucht. Und das nicht nur an den Stränden, auch Städteurlaub boomt. Zum Beispiel in Flensburg. Es gäbe die gleiche - wenn nicht eine noch höhere - Auslastung wie vor Corona. Flensburg sei von deutschen und ausländischen Touristen fast überlaufen, auch wenn das nicht so wirke, so Gorm Casper, der Chef der Tourismusagentur Flensburger Förde. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Zahlen

Im Norden Schleswig-Holsteins ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Flensburg am höchsten. Dort liegt der Wert bei 300,7. Es folgt der Kreis Nordfriesland mit 265. Im Kreis Schleswig-Flensburg ist die 7-Tage-Inzidenz bei 250,2. Landesweit ist die Inzidenz rückläufig, sie liegt aktuell bei 236,2. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 08:30 Uhr

