Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Sohn rettet Mutter aus brennendem Haus in Flensburg

Eine 55-jährige Frau ist von ihrem Sohn aus einem brennenden Haus in Flensburg gerettet worden. Das Feuer war nach Angaben der Polizei gestern am späten Nachmittag aus noch unbekannter Ursache im Schlafzimmer ausgebrochen. Der Sohn brachte die Mutter aus dem stark verrauchten Haus in Sicherheit. Zum Alter des Retters gab es keine Angaben. Bei dem Brand entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:00 Uhr

Prozess gegen Bürgermeister von Norderfriedrichskoog wird fortgesetzt

Vor dem Amtsgericht Husum wird heute der Prozess gegen den Landwirt und Bürgermeister von Norderfriedrichskoog (Nordfriesland) Jann-Henning Dircks fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in einem Facebook-Video öffentlich zu Straftaten aufgerufen zu haben. Es geht dabei um eine Protestaktion von Landwirten im November 2020 am Schlachthof Kellinghusen (Kreis Steinburg). Tierschutzaktivisten wollten dort die Anlieferung von Schweinen verhindern. Dircks hatte daraufhin in einem Video Landwirte aufgerufen, mit schweren Werkzeugen zum Schlachthof zu kommen und die Blockade zu beenden. Am ersten Verhandlungstag hatte Dircks ausgesagt, er habe das Video nur bei WhatsApp eingestellt. Sein Anwalt ergänzte, sein Mandant könne sich nicht erklären, wie das Video mit dem Aufruf auf der Facebook-Seite von "Land schafft Verbindung" gelandet sei. Heute sollen weitere Zeugen vernommen werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

Berufsschulen bekommen EU-Geld für digitales Lernen

Die EU fördert digitales Lernen an den Berufsschulen in Schleswig-Holstein mit insgesamt vier Millionen Euro. Nach Information des Schleswig-Holsteinischen Instituts für Berufliche Bildung (SHIBB) sind zwei Schule aus dem Norden des Landes darunter: Das Regionales Berufsbildungszentrum Eckener Schule in Flensburg und die Berufsbildende Schule des Kreises Nordfriesland in Niebüll. Sie erhalten jeweils 500.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

Vorbereitung für Nachhaltigkeitstage auf Sylt laufen

Auf Sylt (Kreis Nordfriesland) laufen die Vorbereitungen für die Nachhaltigkeitswoche ab dem 20. September. Initiatoren sind unter anderem die Naturschutzverbände der Insel, die Tourismus-Services und das Erlebniszentrum Naturgewalten. Privatpersonen, Unternehmen und Vereine seien eingeladen, sich zu beteiligen. So könne eine Strandreinigungsaktion organisiert werden, Restaurants könnten vegane Gerichte anbieten. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

Zweite Ärztin für Pellworm gefunden

Das medizinische Versorgungszentrum auf Pellworm (Kreis Nordfriesland) hat nun wieder zwei Landärzte. Seit November suchte der amtierende Hausarzt, Dr. Rolf Gehre eine Verstärkung. Diese ist jetzt gefunden. Nun können sich wieder, wie ursprünglich geplant, zwei Ärzte den Dienst auf der Insel teilen. Einer der beiden arbeitet vier Wochen am Stück, dann wird gewechselt. Dr. Gehre zeigte sich erleichtert: "Wir haben ja lange gesucht. Jetzt ist seit Ende Juli eine neue Kollegin da und das hilft sehr, dass wir die Arbeit hier wieder leisten können. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir wieder garantieren können, dass wieder eine vernünftige ärztliche Versorgung auf unserer Insel am Ende der Welt gewährleistet ist." | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 16:30 Uhr

Flensburg: Exe wird für Herbstmarkt gesperrt

Ab Sonntag, dem 4. September wird die Exe gesperrt. Der Großparkplatz wird dann für den Aufbau des Herbstmarktes dichtgemacht. Das teilt die Stadt mit. Sie bittet alle Autos bis dahin zu entfernen. Ansonsten werde kostenpflichtig abgeschleppt. Der Herbstmarkt findet vom 9. bis 18. September statt. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 16:30 Uhr

Die regionalen Corona-Zahlen

Im Norden Schleswig-Holsteins ist die 7-Tage-Inzidenz in Flensburg am höchsten. Dort liegt der Wert bei 319. Es folgt der Kreis Schleswig-Flensburg mit 276. Im Kreis Nordfriesland ist die 7-Tage-Inzidenz bei 237. Im Flensburger St. Franziskus-Hospital werden 13 Corona-Patienten behandelt, in der Helios Klinik in Schleswig sechs Patienten, einer von ihnen auf der Intensivstation. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

