Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Unternehmen GP Joule setzt auf Lkw mit Wasserstoff

Das Unternehmen GP Joule aus Reußenköge (Kreis Nordfriesland) steigt ins Geschäft mit Lastwagen ein, die mit Wasserstoff angetrieben werden. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben 5.000 Wasserstoff-Lkw für einen Kaufpreis im Milliarden-Bereich bestellt. Das Unternehmen investiert vor allem in erneuerbare Energien wie Wind und Solarkraft, aber auch in Wasserstoff-Technologie. Die Nordfriesen wollen ihr Geschäft ausbauen und im Bereich Lkw alles aus einer Hand anbieten. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

Kunstprojekt aus Müll in Niebüll und Dänemark

Die Stadt Niebüll bietet noch bis Freitag grenzübergreifende Workshops zum Thema Plastikmüll an. Dabei entstehen unter der Anleitung der Künstlerin Verena Kandler Kunstwerke aus Abfall. Holger Heinke vom Stadtmarketing Niebüll sagt dazu: "Auf deutscher Seite in Niebüll, beim Skandalös-Festival in Neukirchen und in dieser Woche auch noch in Dänemark - es ist also ein deutsch-dänisches Projekt." Alle Infos zu den Workshops gibt es auf der dazugehörigen Internetseite. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

