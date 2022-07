Stand: 27.07.2022 11:02 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Tafel Süderbrarup ächzt vor Andrang

Die ehrenamtlichen Helfer der Tafel Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) sind besorgt: Die Zahl der Hilfsbedürftigen, die dort um Lebensmittel bitten, hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als verdoppelt. Aktuell stehen jede Woche 700 Menschen, darunter viele Kinder, vor der Tür. Die Gründe sind bekannt: die Wirtschaftskrise und die Folgen des Ukraine-Kriegs. Träger der Tafel in Süderbrarup ist die Diakonie. Jetzt bekommt sie Unterstützung von der Kirchengemeinde Angeln Süd. Ab sofort werden Spenden an Sammelstellen im Kirchenbüro in Tolk sowie in den offenen Kirchen in Struxdorf, Brodersby und Böklund entgegengenommen. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

Mürwik: Tag der offenen Tür in der Marine-Schule

Nach über zwei Jahren Pause lädt die Marineschule Mürwik heute wieder zu einem Tag der offenen Tür ein. Von 13:30 bis 16:30 Uhr sind das Treppenbauwerk, der Turm und andere ausgewählte Bereiche zugänglich. Auf dem Gelände der Marineschule gibt es keine Parkmöglichkeiten. Besucher werden gebeten, außerhalb der Marineschule zu parken oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

Schleswig: Nach Einbruch in Gemeindehaus Zeugen gesucht

Die Polizei in Schleswig sucht nach einem Einbruch in das Gemeindehaus in der Bismarckstraße nach Zeugen. Bereits in der Nacht zum Sonnabend haben Unbekannte dort mehrere E-Gitarren und ein E-Piano gestohlen. Der Schaden liegt laut Polizei im hohen vierstelligen Bereich. Möglicherweise haben Besucher der Veranstaltung "Schleswig Swingt" etwas Verdächtiges beobachtet. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 26.7.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 666,2. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 604 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 528,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 515,4. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

