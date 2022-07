Stand: 26.07.2022 11:05 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Grenzübergang Ellund-Wilmkjer schränkt den Verkehr ein

Bei Stau auf der der A7 nutzen viele Autofahrer den Grenzübergang Ellund-Wilmkjer, sehr zum Leidwesen der Anwohner. Die Gemeinde Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) hat deswegen jetzt drei Schilder in Ellund installiert, die den Fernverkehr auffordern, stattdessen den Übergang in Pepersmark zu nutzen. Die Schilder zeigten am Montag Abend allerdings wenig Wirkung, als es sich erneut auf der A7 staute. Zahlreiche Autofahrer fuhren erneut über Wilmkjer. Die Gemeinde Handewitt kann nach eigenen Angaben jedoch keine Sperrung veranlassen, teilte das Bauamt mit. Auch das Aufstellen von Blitzern ließe sich nur mit Polizei oder dem Kreis realisieren, dafür fehlen jedoch die Kapazitäten. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 08:30 Uhr

NDR-Dialogbus ist heute in Schleswig

Die Dialogbus-Tour des NDR macht heute Halt auf dem Capitolplatz in Schleswig. Vor Ort sind Andreas Rackow und Lukas Knauer. Zum Auftrag des Bialogbusses sagte Rackow: "Wir wollen wissen, was die Menschen bei uns im Land bewegt. Was erwarten Sie von uns? Worüber sollten wir hier im Landesteil Schleswig vielleicht noch mehr berichten? Lassen Sie uns ganz entspannt miteinander schnacken. Wir stehen wie gesagt bis heute Mittag mit dem NDR-Dialogbus auf dem Capitolplatz hier in Schleswig. Kommen Sie einfach vorbei. Wir freuen uns auf Sie." | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 08:30 Uhr

NDR Festival: Challenge steht fest

Die Challenge für das NDR Festival am Sonnabend an der Flensburger Hafenspitze steht fest: Im Hafenbecken soll ein Herz aus Stand-up-Paddle Boards entstehen. Bei der Challenge sind auch die Festival-Besucher gefragt - sie sollen helfen, die Boards aufzupumpen. Eigene Boards müssen die Festival-Besucher dafür nicht mitbringen. Das Programm beginnt am Sonnabend um 17 Uhr. Die Partyband "Good Music Live" spielt Songs aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte. Anschließend steht die Soul-Sängerin Miu auf der Bühne; Highlight ist der Auftritt von Glasperlenspiel gegen 21:30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 25.7.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 681,6. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 600,1 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 565,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 543,9. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 08:30 Uhr

