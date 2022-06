Stand: 29.06.2022 09:03 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburg hat die niedrigsten Müllgebühren Schleswig-Holsteins

Die Stadt Flensburg hat deutschlandweit die zweitniedrigsten Müllgebühren aller 100 größeren Städte in Deutschland. Dies geht aus einem Vergleich des Eigentümerverbandes Haus und Grund hervor. Günstiger im Vergleich war nur die Stadt Nürnberg. Die Landkreise tauchen in der Vergleichsliste des Eigentümerverbandes nicht auf. Im Kreis Schleswig-Flensburg ist aber zum Beispiel die Restmülltonne mit 60 Litern und zweiwöchiger Leerung mit gut 8 Euro pro Monat etwa dreimal so teuer wie in Flensburg, in Nordfriesland mit gut 6 Euro immer noch doppelt so teuer - auch aufgrund der längeren Anfahrtswege. Jeder Kreis schließt zudem individuelle Verträge etwa mit den Müllverbrennungsanlagen ab. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

Aktion "Flensburg startet durch" ermöglicht Kochbuch ohne Sprache

Studierende der Europa-Universität Flensburg haben zusammen mit Kindern der Waldschule ein Bilderkochbuch entwickelt. Das Buch entstand in einem Projektkurs im Studienfach Sachkunde von Claudia Plinz. Sie sagte: "Da kam eben die Idee, dass wir viele Kinder und Familien haben, die nicht in der deutschen Sprache lesen und schreiben können. Und da haben wir gesagt: Wir machen ein Bilderkochbuch. Und dann habe ich bei der Stadt Flensburg Gelder beantragt bei 'Flensburg startet durch'. Wir haben 5.000 Euro bekommen." Die Erstauflage von 1.000 Exemplaren ist bereits in der Waldschule und der Tafel verteilt worden. Eine zweite Auflage ist aber im Gespräch. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 28.6.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 1.196,4. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 940,1 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 826,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 989,0. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.06.2022 | 08:30 Uhr