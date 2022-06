Stand: 23.06.2022 10:03 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Erstes Bürgerfest in Schleswig

Die Stadt Schleswig veranstaltet am Sonntag erstmals ein Bürgerfest. Damit wolle sich die Stadt auch bei ihren Einwohnern bedanken, so die Organisatorin Regina Wagner. Gerade in diesen Zeiten wolle man gemeinsam Spaß haben und miteinander ins Gespräch kommen. Rund 70 Vereine und Institutionen sind mit dabei, darunter das DRK, die Feuerwehr, das THW, dänische Vereine, das Landestheater und der Hundesportverein. Das Bürgerfest findet am Sonntag von 11 bis 15 Uhr statt, unter anderem mit einem bunten Bühnenprogramm. Da Parkplätze knapp sind, rät die Stadt dazu, zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:30 Uhr

Geestlandbad feiert 50-jähriges Jubiläum

Das Geestlandbad in Kropp im Kreis Schleswig-Flensburg feiert noch bis einschließlich Sonntag sein 50-jähriges Jubiläum. Dazu gibt es verschiedene Aktionen, darunter Live-Konzerte, eine Pool-Party und ein Drachenbootrennen. Außerdem hat das Schwimmbad jetzt einen Pool-Lift, so kommen auch Menschen mit Gehbehinderungen einfach in das Schwimmbecken. Die 5.000 Euro dafür hatte der Verein Wasserfreunde beim Inklusionspreis der Stadt Schleswig gewonnen. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:30 Uhr

Telefonbetrug: Falsche Polizisten erbeuten von Flensburgerin 50.000 Euro

In den vergangenen Tagen haben in Schleswig-Holstein erneut falsche Polizisten und falsche Bankmitarbeiter zugeschlagen. Neben Fällen in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) und in Bad Segeberg, bei denen insgesamt 65.000 Euro erbeutet wurden, gab es nun auch einen derartigen Vorfall im Raum Flensburg. Allerdings gaben sich die Betrüger hier nicht als Bankmitarbeiter, sondern als Polizisten aus. Sie brachten eine 74-Jährige dazu, 50.000 Euro zu übergeben. Zuvor hatten die Kriminellen behauptet, dass die Tochter der Rentnerin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und das Geld für eine Gefängniskaution benötige. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 18:00 Uhr

Regionales Corona-Update

In Flensburg liegt die 7-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle (Stand 22.6.) bei 1.035,2 und damit landesweit am höchsten. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt die Inzidenz bei 828,0, in Nordfriesland bei 910,0. Die landesweite Inzidenz beträgt 799,0. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 8:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region

