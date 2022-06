Stand: 17.06.2022 11:32 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Petra Nicolaisen ist neue Parteivorsitzende der CDU Schleswig-Flensburg

Die neue Parteivorsitzende der CDU Schleswig-Flensburg heißt Petra Nicolaisen. Die Bundestagsabgeordnete wurde auf dem Parteitag in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) mit 94 Prozent der Stimmen gewählt. Nicolaisen folgt auf Johannes Callsen, der zuvor 16 Jahre im Amt war. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 08:30 Uhr

Aktion "Offener Garten" startet am Wochenende

Mehr als 30 private Gärten im Norden Schleswig-Holsteins öffnen am Sonnabend und Sonntag wieder für interessierte Besucher. Gleich drei davon befinden sich in den Dörfern Rügge und Mohrkirch (beide Kreis Schleswig-Flensburg), unter anderem mit exotischen Bäumen und bis zu 400 Rosensorten. Eine Landkarte mit allen beteiligten Adressen finden Sie im Internet unter offenergarten.de. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 08:30 Uhr

Wildstauden-Gärtenerei in Klappholz öffnet für Besucher

Die Wildstauden-Gärtenerei in Klappholz (Kreis Schleswig-Flensburg) öffnet an diesem Wochenende ihre Türen. Zu sehen gibt es unter anderem Lilafarbener Teufelsabbiss, gelbe Arnika oder pinke Heide-Nelke, die allesamt als Wildpflanzen in der Gärtnerei nach eigenen Angaben regional geerntet und vermehrt sind. Damit lassen sich Wildbienen, Hummeln, Schwebfliegen und Schmetterlinge in den Garten locken. Heimische Pflanzen sind nach Angaben der Stiftung Naturschutz eine wichtige Lebensgrundlage für eine vielfältige Insekten- und Vogelwelt. Die Wildstauden-Gärtenerei ist am Wochenende jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 7 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.06.2022 | 08:30 Uhr