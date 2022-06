Stand: 14.06.2022 10:26 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Schleswig: Finanzausschuss berät über Kulturhaus

Der Umbau des Heimat-Gebäudes in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) soll geschätzt 27 Millionen Euro kosten. Damit befasst sich heute der Finanzausschuss der Stadt. Geplant ist ein multifunktionales Kulturhaus für das Landestheater sowie Veranstaltungen aller Art. Der Kulturausschuss stimmte bereits einstimmig zu. Die CDU enthielt sich. Im Finanzausschuss hat Horst-Jürgen Waldmann von der CDU den Vorsitz. Generell stehe die Kommunalpolitik hinter dem Projekt, sagt er. Die Fraktion habe sich enthalten, weil intern noch nicht abschließend beraten worden sei. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

Polizei bittet nach mehreren Bränden um Hinweise

In Keller eines Hochhauses in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) hat es am späten Montagabend zum vierten Mal seit Jahresbeginn gebrannt. Diesmal gingen nur Zeitungen in Flammen auf. Die Polizei hält Brandstiftung für möglich. Einen ähnlichen Fall gibt es in Schleswig: Dort bittet die Polizei nach drei kleineren Bränden am Mittwochabend um Hinweise. Eine Zeugin hatte zwei Jungen an einer Dixie-Toilette beobachtet, die sich auffällig verhalten haben sollen. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

Sylt: Ausfälle beim digitalen Antennenfernsehen

Auf Sylt ist am Dienstag das digitale Antennenfernsehen gestört. Bis 13 Uhr kann der Empfang wegen Wartungsarbeiten am Mast in Westerland unterbrochen sein. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

"Zukunftsbauer" aus Nübel beim Deutschen Bauerntag in Lübeck

Jörg Struve aus Nübel (Kreis Schleswig-Flensburg) wird einer von 18 "Zukunftsbauern" auf dem Deutschen Bauerntag am Dienstag und Mittwoch in Lübeck sein. Der Landwirt wird den anderen Teilnehmern seine Strategie vorstellen. Der Schweinbauer setzt nicht auf Bio, er gibt seinen Sauen und Ferkeln mehr Platz im Stall und sie dürfen im Stroh spielen. Aus Struves Sicht eine Verbesserung des Tierwohls. Die Idee der "Zukunftsbauern" beruht auf den drei Säulen Selbstverständnis, Rollenverständnis und Kommunikation. So sollen Landwirte wieder in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Zahlen im Norden Schleswig-Holsteins steigen wieder deutlich. In Flensburg liegt die Inzidenz laut Landesmeldestelle (Stand 13.06.) bei 816,2. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt die Inzidenz bei 670,1, in Nordfriesland bei 613,8. In den Krankenhäusern in Flensburg und Schleswig wird jedoch nur jeweils ein Covid-Intensivpatient behandelt. Im dänischen Grenzland ist eine Zunahme der Fälle noch nicht zu beobachten. Hier liegen die Inzidenzen zwischen 16 in Tondern und 112 in Apenrade. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.06.2022 | 08:30 Uhr