Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Husumer Tafel jetzt auch mobil unterwegs

Seit gut drei Wochen kann die Husumer Tafel mit einem Auto direkt zu den Menschen in Viöl, Friedrichstadt, Garding und St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland) kommen. Laut dem Leiter der Husumer Tafel, Karl-Heinz Häuber, hat sich das Angebot aber noch nicht flächendeckend rumgesprochen. Deshalb will er jetzt auch Handzettel drucken lassen und diese in den Kirchenbüros und Sozialzentren auslegen. Die Situation sei weiterhin angespannt. Statt 50 Menschen kommen derzeit 80 zur Tafel, zeitgleich gäbe es aber weniger Lebensmittelspenden. Vor allem Brot sei derzeit knapp. Eine ähnliche Situation gibt es bei der Bredstedter Tafel. Hier müsse man zwar niemanden abweisen, aber es gebe derzeit für alle weniger, so die Leiterin Sylke Pietsch. Die Tafeln nehmen auch private Lebensmittelspenden an. Voraussetzung ist, dass die Produkte original verpackt sind. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 08:30 Uhr

Betrüger rufen Senioren an

Die Polizei in Flensburg warnt vor Schockanrufen vorwiegend bei älteren Menschen durch falsche Polizeibeamte. Die Betrüger behaupten, ein naher Verwandter und in einem Verkehrsunfall verwickelt zu sein. Anschließend fordern sie Geld. Die Polizei rät zum Beenden des Gesprächs und dazu, eine Dienststelle und Angehörige zu informieren. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 08:30 Uhr

