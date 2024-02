Stand: 22.02.2024 09:02 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Nordkirchen-Synode: Umgang mit sexuellem Missbrauch im Fokus

In Lübeck-Travemünde beginnt heute die Landessynode. Schon beim traditionellen Auftakt-Gottesdienst sollen die Egebnisse der "ForuM-Studie" gehen. Unabhängige Forschende hatten Fälle sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche untersucht und Ende Januar ihre Ergebnisse veröffentlicht. Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt und die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs haben angekündigt, dazu Stellung zu nehmen. Am Mittag wird es eine Diskussion mit den Synodalen der Nordkirche geben. Auf der Tagesordnung stehen bis Sonnabend zudem Themen wie die Entwidmung von nicht mehr benötigten Kirchen und der Doppelhaushalt. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:30 Uhr

UKSH Lübeck: Kein Tarifvertrag für Servicekräfte

Ein neuer Tarifvertrag für die Service-Beschäftigten am Universitätsklinikum in Lübeck ist vorerst vom Tisch. Das hat Landesfinanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Mittwoch im Landtag gesagt. Eigentlich hatten sich CDU und Grüne im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, die Service-Mitarbeiter des UKSH - aus den Bereichen Logistik, Hauswirtschaft, Verpflegung und Servicemanagement - in den Tarifvertrag des Landes zu übernehmen. Laut Finanzministerium würde das rund 14 Millionen Euro kosten. Angesichts der finanziell angespannten Lage im Land sei dies aber zu viel, sagen die Koalitionsvertreter. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:30 Uhr

Filmtage Lübeck vergeben Stipendien

Autorinnen und Autoren sowie Filmeschaffende können erneut auf Stipendien der nordischen Filmtage Lübeck hoffen. Das Filmfest wird auch in diesem Jahr deutschsprachige Drehbuch-Projekte unterstützen. Dabei geht es unter anderem um jeweils 35.000 Euro. Bewerbungen können bereits eingereicht werden - Bewerbungsschluss ist Mitte Juli. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:30 Uhr

