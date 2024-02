Stand: 21.02.2024 10:05 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Revision gegen Urteil für Ex-Staatsanwalt

Die Kieler Staatsanwaltschaft legt Revision gegen das Urteil für einen ehemaligen Lübecker Staatsanwalt ein. Der 52-Jährige war wegen des sexuellen Missbrauchs an seinem Sohn in der vergangenen Woche vom Lübecker Landgericht zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Der Lübecker hatte die Tat zugegeben, will allerdings im Schlaf gehandelt haben. Später zeigte er sich selbst an. Als seine Ehefrau den Angeklagten am Morgen nach der Tat mit den Vorwürfen konfrontierte, habe er keine Erinnerung mehr an den Vorfall gehabt. Seine Frau reichte die Scheidung ein. Die vorsitzende Richterin am Lübecker Landgericht glaubte dem Angeklagten nicht, dass er die Tat beim Schlafwandeln begangen haben will. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:30 Uhr

A1-Baustelle wird ab heute Abend abgebaut

Schneller als geplant wird die A1-Baustelle bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) abgebaut. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Die Sanierung der Betonplatten soll demnach nun zum Großteil schon heute abgeschlossen werden statt in einer Woche. Heute Abend ab 20 Uhr sollen Arbeiter dann damit anfangen, die Baustelle abzubauen. Am Donnerstag gibt es noch kleine Reparaturen auf dem Standstreifen. Dadurch kann es noch bis nachmittags Behinderungen geben. Danach kann der Verkehr wieder auf allen drei Fahrstreifen rollen. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:30 Uhr

Ausgebrannter Radlader im Wald gefunden

Ein Spaziergänger hat im Kammerwald in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) einen Radlader gefunden. Die mehr als 60.000 Euro teure Baumaschine steckte ausgenrannt im sumpfigen Boden. Laut Polizei muss der Radlader zwischen Donnerstag und Sonntag von einer Baustelle in Niendorf (Kreis Ostholstein) gestohlen worden sein. Unklar ist, wieso der Radlader gebrannt hat und wer ihn in den Wald fuhr. Die Kriminalpolizei Bad Schwartau sucht deshalb nun Zeuginnen und Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

