Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

B209 nach Hangrutsch noch mehrere Tage gesperrt

Der Hang des Butterberges in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) rutscht laut Stadt immer weiter ab. Deshalb bleibt die B209 weiterhin gesperrt. Am Mittwoch vergangener Woche war eine große Eiche kurz vor der Elbbrücke auf die B209 gestürzt. Die Feuerwehr konnte den Baum entfernen. Um den Hang zu sichern wurden daraufhin mehrere Bäume gefällt. Die Sicherungs- und Aufräumarbeiten werden nach Angaben der Stadt weiter andauern. Die Lage müsse immer wieder neu bewertet werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 09:00 Uhr

Polizeieinsatz an Berufsschule Mölln ohne Festnahme beendet

Nach einem Großeinsatz am Berufsbildungszentrum in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) laufen die Ermittlungen der Polizei. Ein Schüler hatte am Montagfrüh gemeldet, er habe eine Person mit Schusswaffe im Gebäude gesehen. Stundenlang hatten Spezialeinsatzkräfte die Möllner Berufsschule durchsucht und rund 1.500 Schüler nach draußen begleitet. Am Nachmittag gaben die Einsatzkräfte Entwarnung. Bislang wurde keine Waffe und kein Täter gefunden. Möllns Bürgermeister Ingo Schäper (parteilos) betonte anschließend , man sei grundsätzlich auf Katastrophenfälle vorbereitet. "Wir wissen, wie die Weitergabe von Informationen läuft. Und das hat tatsächlich relativ schnell gegriffen.", sagte Schäper. Die Kripo Ratzeburg bittet Zeugen, sich zu melden. Der Unterricht geht am Dienstag normal weiter, teile das Berufsbildungszentrum Mölln mit. Es finden keine Tests, Klausuren oder Prüfungen statt. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 08:30 Uhr

Regen sorgt für Probleme in der Landwirtschaft

Der anhaltende Regen der vergangenen Monate wird für Landwirte in Schleswig-Holstein zunehmend zum Problem. Wegen durchnässter Böden kommen sie im Moment kaum auf ihre Felder, obwohl sie laut Landwirtschaftskammer düngen müssten. Besonders in der Marsch und im östlichen Hügelland sind die Böden schwer und die Äcker durchtränkt. "Der ausgesäte Winterweizen und der Winterraps - die sind jetzt sehr gequält durch den hohen Wasseranteil im Boden. Die brauchen jetzt Luft. Die brauchen jetzt eine trockene Wetterphase, die das Wasser nach unten absinken lässt", erklärt Heinrich Mougin, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Ostholstein-Lübeck. Einige Landwirte aus Ostholstein berichten NDR Schleswig-Holstein, dass sie mit Ernteausfällen rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 08:30 Uhr

Personenfähre zwischen Travemünde und dem Priwall fährt bis Ende Februar nicht

Die Personenfähre zwischen Travemünde und dem Priwall fällt länger aus als geplant. Die Reparaturarbeiten an den Anlegern sind offenbar aufwendiger. Ursprünglich hatten die Stadtwerke angekündigt, dass die Strecke seit vergangenem Freitag wieder bedient wird. Laut Aushang an den Anlegern wird sie nun bis voraussichtlich Ende Februar nicht fahren. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 08:30 Uhr

