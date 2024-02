Stand: 19.02.2024 09:19 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

B209 nach Hangrutsch bis voraussichtlich Montagabend gesperrt

Der Hang des Butterberges in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) rutscht immer weiter ab. Deshalb bleibt die B209 weiterhin gesperrt. Wie lange die Sicherungs- und Aufräumarbeiten noch dauern, kann die Stadt nach eigenen Angaben noch nicht absehen. Die Häuser in der Nähe der Abbruchkante seien aber nicht in Gefahr, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 08:30 Uhr

Kripo ermittelt nach Feuer in Ferienhaus in Dahme

Nach einem Feuer in einer Ferienhaussiedlung in Dahme an der Ostsee (Kreis Ostholstein) ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Noch ist unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte. Laut Feuerwehr war am Freitagabend ein Bungalow in Flammen aufgegangen. Wehren aus Dahme, Kellenhusen, Grube, Guttau und Grömitz (alle Kreis Ostholstein) waren ausgerückt. Sie brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand: Der Bewohner war nicht zu Hause, als das Feuer ausbrach. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 08:30 Uhr

Schleswig-Holsteiner gehen trotz gestiegener Mehrwertsteuer essen

Mit dem Jahreswechsel ist die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder angehoben worden. Deshalb setzten die meisten Restaurantbesitzer in der Region die Preise mittlerweile hoch. Laut Hotel- und Gaststättenverband sind Schnitzel, Labskaus und Co. im Schnitt rund zehn Prozent teurer geworden. Und trotzdem: Mehrere Gastwirte berichten, dass die Menschen in Lübeck, Ostholstein und im Herzogtum Lauenburg weiter gerne essen gehen. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.02.2024 | 08:30 Uhr