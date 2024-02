Stand: 16.02.2024 09:10 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

BGH hebt Urteil gegen Ex-Polizeigewerkschafter auf

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil gegen einen früheren Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen teilweise aufgehoben. Das Landgericht Lübeck wird sich nun erneut mit dem Fall befassen müssen. Im Oktober 2022 hatte das Landgericht Lübeck Nommensen zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er mehrfach Dienst- und Privatgeheimnisse an einen befreundeten Journalisten weitergegeben haben soll. Staatsanwaltschaft und Nommensen selbst legten daraufhin Revision ein. Das Landgericht soll jetzt noch einmal die Fälle überprüfen, in denen Nommensen freigesprochen worden war. Die Freisprüche und weitere Schuldsprüche wurden vom BGH außer Kraft gesetzt. Auch über andere Detailfragen und die Höhe der Strafe muss das Landgericht erneut urteilen. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 08:30 Uhr

Karnevalstanz in Timmendorfer Strand

Karneval ist zwar seit dem Aschermittwoch vorbei, in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) geht die Karnevalssession aber noch weiter. An der Ostsee treffen sich am Wochenende bis zu 1.100 Tanzmariechen und Tänzer aus dem ganzen Bundesgebiet, um sich beim Karnevalstanz unter anderem für das Halbfinale Nord Anfang März zu qualifizieren. Zum 53. Mal richtet die Karnevalsgesellschaft GKG Silbermöwe Lübeck das karnevalistische Tanztunier in Timmendorfer Strand aus. Die Veranstalter rechnen mit etwa 1.200 Besuchern. Die Deutschen Meisterschaften finden dann im März in Köln statt. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 08:30 Uhr

B209 nach Hangrutsch weiter gesperrt

Nach dem Hangrutsch neben der Bundesstraße 209 in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind Experten weiter vor Ort. Die Stadt hatte zwischenzeitlich eine kontrollierte Sprengung in Betracht gezogen. Das sollte dabei helfen den Hang zu stabilisieren. Am Donnerstagabend kam dann aber stattdessen ein 220 Tonnen schwerer Baukran. Der Kran und Baumkletterer räumen die Straße frei und schütten den Hang wieder auf. Die Arbeiten werden noch bis Freitagabend andauern. Der Verkehr muss bis dahin über die Geesthachter Elbbrücke ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.02.2024 | 08:30 Uhr