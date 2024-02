Stand: 14.02.2024 09:43 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Busse bleiben Donnerstag in Lübeck in Depots

Der Warnstreik von Busfahrern und Busfahrerinnen in Schleswig-Holstein hat auch Auswirkungen in der Region. In Lübeck bleiben die Stadtwerke-Busse bis einschließlich Freitag im Depot. Auch die Priwall-Fähre wird bestreikt. Die Bus-Linien in Travemünde fahren aber. Die privaten Anbieter streiken ab Donnerstag. Betroffen sind dann voraussichtlich Autokraft und Rohde im Kreis Ostholstein sowie das Unternehmen Dahmetal im Kreis Herzogtum Lauenburg. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten kürzere Arbeitszeiten. Der Geschäftsführer des kommunalen Arbeitgeberverbandes, Jan Jacobsen, sagt, das sei nicht umsetzbar. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 08:30 Uhr

Wölfin stirbt auf A20 bei Lübeck

Auf der A20 bei Lübeck ist eine Wölfin verendet. Nach Angaben des schleswig-holsteinischen Umweltministeriums wurde das Tier von einem Auto angefahren. In einem Labor im Leibnitz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin soll die Wölfin jetzt genauer untersucht werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 08:30 Uhr

Schmierereien in Mölln: Polizei sucht Zeugen

Nach Schmierereien in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) ermittelt der Staatsschutz. In der Innenstadt wurden laut Polizei Geschäfte, eine Bank, Privatgebäude und eine öffentliche WC-Anlage im Bereich der Hauptstraße, der Wallstraße und der Seestraße mit roter Farbe besprüht. Unter anderem wurden demnach auf die Wände Schriftzüge gesprüht wie "Nazis Töten" und "ACAB", eine englische Abkürzung für "Alle Polizisten sind Bastarde". Ein Zeuge berichtete laut Polizei von einem 18 bis 22 Jahre alten Mann schlanker Statur mit einer schwarzen Jacke, einer hellblauen Karottenjeans, weißen Turnschuhen sowie auffällig weißen Handschuhen mit Schlangenmuster. Weitere Hinweise nimmt die Polizei entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 08:30 Uhr

