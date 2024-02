Stand: 13.02.2024 09:24 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Sportschütze Vincent Haaga wird Waffe für Olympia-Quali geklaut

Unbekannte haben Sportschütze Vincent Haaga aus Ostholstein seine Waffe geklaut. Laut dem Deutschem Schützenbund handelt es sich um eine Spezialanfertigung im Wert von 16.000 Euro. Vor einer Woche war der 28-Jährige zum Weltcup nach Marokko geflogen. Doch sein Sportgerät kam dort nicht an. Erst mit drei Tagen Verspätung tauchte der Waffenkoffer am Flughafen auf, allerdings ohne Waffe. Haaga berichtet, dass er sofort Anzeige erstattet habe - auch damit eine mögliche Straftat mit der Flinte nicht auf ihn zurückfalle. Der siebenfache Deutsche Meister im Wurfscheibenschießen will sich nun mit dem Gewehr seines Vaters noch für Olympia qualifizieren. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 08:30 Uhr

Lübeck: Polizei ermittelt wegen Porzellans auf der Straße

Die Polizei ermittelt gegen drei junge Männer aus Lübeck. Sie sollen am Wochenende im Stadtteil St. Lorenz Nord nachts Porzellan auf die Straße geworfen haben. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über die Scherben. Die Folge: ein platter Reifen. Den Männern wird gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 08:30 Uhr

Polizei verhindert Zigarettendiebstahl in Lütau

Zwei Männer in Lütau (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind auf frischer Tat ertappt worden. Sie waren laut Polizei gerade dabei, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Einer der Verdächtigen konnte unerkannt flüchten, der zweite wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 08:30 Uhr

Energiewende: Der Netzausbau in SH hinkt hinterher

Bis 2030 sollen 80 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien stammen. Dazu muss der Netzausbau voranschreiten, doch gegen viele Leitungen gibt es Widerstand: So gibt es im Bereich der Ostküstenleitung von Lübeck bis Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) Umweltbedenken, weil Bäume gefällt werden müssen. Für ein geplantes Umspannwerk gibt es offenbar keinen Platz. Im Kreis Dithmarschen sorgen sich Landwirte um Ernteausfälle durch Erdkabel. Obwohl der Strom wegen mangelnder Trassen an Land nicht verteilt werden kann, arbeiten die Betreiber bereits an weiteren Windparks an Land wie auf See. Bis 2032 sollen in der Nordsee 21 Großanlagen ihren Betrieb aufnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 08:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.02.2024 | 08:30 Uhr