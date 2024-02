Stand: 12.02.2024 09:52 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Sturmflut an der Ostsee: Pegelstände niedriger als bei den letzten Hochwasser

Für Sonntag hatte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) vor einer Sturmflut an der Ostseeküste gewarnt. In der Lübecker Bucht rechnete das BSH mit Wasserständen von bis zu 1,10 Meter, in Kiel mit einem Meter und in Flensburg mit bis zu 1,10 Metern über dem mittleren Wasserstand. In Travemünde (Lübeck) waren Teile der Promenade überschwemmt und auch an der Lübecker Obertrave trat das Wasser über das Ufer. Die Pegelstände lagen aber deutlich unter denen der letzten Hochwasser. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 08:30 Uhr

Rassistische Äußerungen: Ermittlungen gegen Polizeibeamten aus Mölln laufen

Nach den schweren Vorwürfen gegen Polizeibeamte aus Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) laufen die Ermittlungen. Nach Angaben der Behörden soll sich der Hauptbeschuldigte unter anderem jahrelang diskriminierend und menschenverachtend geäußert haben. Seit Ende des vergangenen Jahres ist der Polizist vorläufig nicht mehr im Dienst. Die Behörden gehen davon aus, dass er seinen Beamtenstatus verlieren wird. Ermittlungen laufen außerdem gegen sechs seiner Kollegen. Ein Disziplinarverfahren läuft zudem gegen drei Führungskräfte, die mittlerweile versetzt wurden. Sie sollen die ausländerfeindlichen Aussagen geduldet und Zeugen beeinflusst haben. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 08:30 Uhr

350 Menschen bei Kundgebung in Timmendorfer Strand

Auch an diesem Wochenende haben wieder Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holstein Flagge gegen Rechtsextremismus gezeigt. In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) riefen alle demokratischen Parteien zu einer Kundgebung gegen Hass und rechte Hetze auf, etwa 350 Menschen beteiligten sich daran. Diese sowie alle weiteren Kundgebungen verliefen friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 08:30 Uhr

Treckerkonvoi von Bad Segeberg bis Lübeck am Montagmittag geplant

Am Montagmittag ist ein sogenannter Bauernprotest in Lübeck angekündigt. Von Bad Segeberg (Kreis Segeberg) aus wollen die Protestler mit einem Treckerkonvoi in die Hansestadt fahren und ihre Unzufriedenheit mit der Bundesregierung auf die Straßen bringen. Angemeldet sind laut Polizei 20 bis 50 Fahrzeuge. Eine Kolonnenfahrt führt zudem vom Volksfestplatz durch die Innnenstadt. Los gehen soll es um 14 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 08:30 Uhr

