Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Erneut Bauerndemo im Kreis Herzogtum Lauenburg

Heute Abend wollen Landwirte erneut mit ihren Treckern im Kreis Herzogtum Lauenburg demonstrieren. Weitere Kolonnenfahrten sind am Montag in Lübeck geplant. Der Grund für den Protest ist unter anderem die geplante Streichung der Subventionen auf Agrardiesel. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 08:30 Uhr

TH Lübeck erstellt Gutachten zu Alternativen für Agrardiesel

Die Technische Hochschule (TH) Lübeck arbeiten aktuell ein Gutachten zu klimafreundlichen Alternativen für Agrardiesel aus. Sie untersuchen Szenarien für eine Landwirtschaft ohne fossile Energieträger wie Erdöl. Maximilian Schüler von der TH Lübeck ist überzeugt, dass die Ergebnisse helfen werden, eine post-fossile Landwirtschaft zu gestalten. Ziel des Gutachtens ist es, mögliche Maßnahmen für die Politik zu erarbeiten. Das Land unterstützt die Forschung mit einem Förderbescheid über 59.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 08:30 Uhr

Einigung nach Streik in vielen Arztpraxen

Nach dem monatelangen Tarifstreit zwischen dem Verband medizinischer Fachberufe (vmf) und der Arbeitgeberseite, den Ärzten, ist am Donnerstag eine Einigung erzielt worden. Der vmf hatte zuvor medizinische Fachangestellte dazu aufgerufen, am Donnerstag die Arbeit niederzulegen. Auch viele Praxisangestellte in der Region um Lübeck beteiligten sich. Wie viel sie künftig jedoch verdienen werden, wollen die Tarifparteien aber erst nach Ende der Erklärungsfrist am 16. Februar bekanntgeben. Die Gewerkschaft hatte unter anderem knapp 15 Prozent mehr Lohn gefordert. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 08:30 Uhr

Weltbeste Schachprofis messen sich im Gut Weissenhaus

In Weissenhäuser Strand an der Ostsee (Kreis Ostholstein) trifft sich ab Freitag die Weltelite im Schach zum Turnier. Der ehemalige Weltmeister und Weltranglisten-Erste Magnus Carlsen hat sieben Schachprofis zum Duell gefordert, darunter auch das 19-jährige deutsche Toptalent Vincent Keymer sowie der aktuelle Weltmeister Ding Liren. Gespielt wird zunächst im Schnellschach-Modus, später mit klassischer Bedenkzeit. Das Preisgeld beträgt 200.000 Dollar, davon 60.000 Dollar für den Sieger. Das Turnier läuft bis zum 17. Februar. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 08:30 Uhr

