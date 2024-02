Stand: 08.02.2024 09:09 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Nach Unfall auf B404: Polizei findet zunächst nur leeres Auto

Auf der B404 zwischen Geesthacht und Hohenhorn (beide Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es in der Nacht zu Donnerstag einen Unfall gegeben. Laut Polizei ist dort gegen Mitternacht ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und wieder auf die Straße zurückgeschleudert. Von den Insassen fehlte aber jeder Spur. Die Polizei suchte das Gebiet mit einem Hubschrauber ab. Ein schwer verletzter Mann konnte daraufhin in der Nähe gefunden und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei geht davon aus, dass noch eine zweite Person in dem Wagen saß. Die Ermittlungen dazu laufen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und wer gefahren ist, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 08:30 Uhr

Streik in Arztpraxen - Verzögerungen möglich

Der Verband medizinischer Fachberufe (vmf) hat für heute bundesweit zum Warnstreik aufgerufen. Wie viele medizinische Fachangestellte und Praxismanager in der Region tatsächlich mitmachen würden, sei aber kaum einzuschätzen, sagt Martina Erichson von der vmf-Bezirksstelle Ostholstein/Lübeck. Es solle aber eine Not- und Akutversorgung geben. Der Verband fordert unter anderem knapp 15 Prozent mehr Gehalt und eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2.000 Euro. Viele seien zudem stark mit ihrer Arbeit überlastet. Die Ärzteschaft lehnt das bislang ab. Der Warnstreik soll laut vmf den Druck auf die Arbeitgeber bei der nächsten Verhandlungsrunde erhöhen. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 08:30 Uhr

Erneuter Streik der Busfahrer kommende Woche

Die Gewerkschaft ver.di hat Busfahrer erneut zum Streik aufgerufen. Der Warnstreik soll vom 14. bis zum 16. Februar andauern. Bei den Tarifverhandlungen in Lübeck haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber am Mittwoch nicht einigen können. Betroffen sind dann unter anderem die Busse vom Stadtverkehr Lübeck, von der Autokraft in Ostholstein und von Dahmetal im Kreis Herzogtum Lauenburg. Ver.di reagiert damit auf das jüngste Angebot der Arbeitgeber. Das beinhalte keinerlei Bewegung in Richtung Entlastung und Arbeitszeitverkürzung, sagte ein Gewerkschaftssprecher. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.02.2024 | 08:30 Uhr