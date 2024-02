Stand: 07.02.2024 09:21 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bundesfinanzminister Lindner trifft Bauern in Lübeck

Hunderte Landwirte, aber auch Handwerker haben am Dienstag in Lübeck gegen die Politik der Bundesregierung protestiert. Direkter Adressat: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Er hatte zu einer Diskussionsveranstaltung eingeladen, bei es viel Gegenwind gab. Heinrich Mougin vom Kreisbauernverband Ostholstein-Lübeck sprach von einer Pespektivlosigkeit. Lindner sagte dazu: "Wir müssen die bürokratische Belastung reduzieren, damit die Betriebe unternehmerisch im Markt erfolgreich sind und das wollen viele der unternehmerisch denkenden Landwirtinnen und Landwirte." An der Demonstration nahmen laut Polizei etwa 500 Menschen teil. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 08:30 Uhr

