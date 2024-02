Stand: 06.02.2024 09:29 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bauernproteste: Trecker-Sternfahrt nach Lübeck

In Lübeck wollen am Dienstag erneut Landwirte gegen die Politik der Ampel-Regierung demonstrieren. Geplant ist dabei auch, Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) abzupassen, der im Rahmen seiner Bürgerdialogtour auf Stippvisite in der Hansestadt ist. Die Landwirte sind dort zwar nicht angemeldet, wollen Lindner aber dennoch treffen und ihre Kritik persönlich vortragen. Ob sie auch an dem Bürgerdialog selbst teilnehmen können, ist unklar. Bei der Versammlungsbehörde der Stadt Lübeck wurden insgesamt vier Sternfahrten mit je 120 Fahrzeugen angemeldet. Die erste Kolonne startet um 11 Uhr in Ahrensburg (Kreis Stormarn) und wird die B75 nutzen. 120 weitere Trecker machen sich um 12 Uhr von Ratekau-Techau (Kreis Ostholstein) aus auf den Weg nach Lübeck. Die Route verläuft über Bad Schwartau. Die dritte Kolonne startet um 12.30 Uhr in Ahrensbök (Kreis Ostholstein) und fährt über die L184. Abfahrt der vierten Kolonne ist um 13 Uhr. Die Trecker treffen sich im Lübecker Stadtteil Kronsforde und fahren von dort aus in die Innenstadt. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 08:30 Uhr

Schülerzeitungen aus Kreis Herzogtum Lauenburg und Lübeck ausgezeichnet

Die Jugendpresse Schleswig-Holstein hat die besten Schülerzeitungen des Landes ausgezeichnet. In der Kategorie der Grundschulen gewann unter anderem die Zeitung "Schülerpost" der Aumühler Fürstin-Ann-Mari-von-Bismarck-Schule (Kreis Herzogtum Lauenburg) und die "Kaland Nachrichten" der Lübecker Kaland Schule. Gewinner bei den Gemeinschaftsschulen mit Sekundarstufe II und Gymnasien ist unter anderem die Zeitung "Sandes-News" der Grund- und Gemeinschaftsschule Sandesneben (Kreis Herzogtum Lauenburg). Die Gewinner jeder Schulkategorie nehmen am Bundesentscheid des Schülerzeitungswettbewerbs der Länder teil. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 08:30 Uhr

Eishockey Regionalliga Nord: Beach Devils spielen gegen Adendorfer EC

Der Eishockey Regionalligist Club für Eissport Timmendorf (Kreis Ostholstein) trifft in der Eishockey Regionalliga Nord mit seinem Team Beach Devils am Dienstagabend auf den Adendorfer Eishockeyclub aus Niedersachsen. Es ist das dritte Spiel innerhalb von fünf Tagen. Mit einem Sieg hätten die Beach Devils Platz drei praktisch sicher und würden außerdem im Rennen um die Spitzenposition bleiben. Insgesamt hat Timmendorf noch fünf Spiele in der Hauptrunde zu absolvieren. Los geht es auswärts beim Adendorfer EC um 19 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 08:30 Uhr

