Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Busstreik sorgt für Ausfälle

Seit 3 Uhr in der Nacht läuft der Warnstreik Beschäftigten im Busverkehr. Betroffen sind nahezu alle Busverbindungen in Lübeck, Ostholstein und dem Herzogtum Lauenburg. Ausgenommen sind einige Linien der Lübeck-Travemünder-Verkehrsgesellschaft (LVG). Schülerinnen und Schüler, die deshalb nicht zur Schule kommen, bekommen keinen Fehltag, versichert das Bildungsministerium. Die Gewerkschaft ver.di fordert für alle Beschäftigten die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, die Begrenzung der Schichtzeiten und eine Mindestruhezeit von zwölf Stunden. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 08:30 Uhr

SSV Ulm beim VfB Lübeck zu Gast

In der Lübecker Lohmühle ist am Sonnabend zum ersten Mal überhaupt der SSV Ulm beim VfB Lübeck zu Gast. Die Ulmer sind im neuen Jahr noch ungeschlagen. Die Lübecker haben nach zwei Siegen und einem Remis in der vergangenen Woche zuletzt gegen Erzgebirge Aue verloren und stehen damit auf dem 17. Tabellenplatz der dritten Liga. Anpfiff an der Lohmühle ist am Sonnabend um 14 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 08:30 Uhr

