Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ausgrabung eines Wracks aus der Trave bringt Erkenntnisse

Die im Juni 2023 begonnene Ausgrabung eines Wracks aus der Trave, die bis Mitte August dauerte, hat viele wissenschaftliche Erkenntnisse gebracht. Das teilten die Archäologen mit. Das Schiff sei nicht nur bei Lübeck gesunken, sondern offenbar auch in der Hansestadt gebaut worden. Außerdem sei es luxuriös ausgestattet gewesen. Bei dem Schiff handelt es sich um eines von wenigen archäologisch erforschten Handelsschiffe aus der frühen Neuzeit. Das Hanseschiff aus der Trave bringe die Erforschung des Schiffsbaus in Nordeuropa entscheidend voran, so die Forscher. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 08:30 Uhr

Lübeck: Besuch der ukrainischen Generalkonsulin und des Konsuls

Die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka und der ukrainische Konsul Fedir Sevriukov besuchen heute die Universität Lübeck und den UKSH-Campus der Hansestadt. Zusammen mit der Präsidentin der Universität und dem Geschäftsführer des UKSH würden Hilfsprojekte für die Ukraine vorgestellt, heißt es von einer Sprecherin der Universität. Außerdem werde über vergangene und kommende Kooperationen und Projekte zwischen der Ukraine, der Universität Lübeck und dem UKSH gesprochen. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 08:30 Uhr

Debütpreis des Buddenbrookhauses wird verliehen

Der 11. Debütpreis des Buddenbrookhauses wird heute im Lübecker Rathaus verliehen. Er geht an den Schriftsteller und Journalisten Behzad Karim Khani. Mit seinem 2022 veröffentlichten Debütroman "Hund, Wolf, Schakal" konnte er bei seinem Auftritt in der ersten Debütnacht des Buddenbrookhauses im vergangenen Jahr die Jury überzeugen. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 08:30 Uhr

Baustelle am Moislinger Mühlenweg

Von Montag an wird in Lübeck am Moislinger Mühlenweg zwischen dem Oberbüssauer Weg und der Einmündung Hasselbreite gebaut. Nach Angaben der Stadt Lübeck soll die Straße in Zusammenhang mit dem Ausbau des Bahnhaltepunkts Moisling saniert werden. Es soll zwei Bauabschnitte geben, Anfang April sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 08:30 Uhr

Frostschäden: 50 Betonplatten auf A1 müssen erneuert werden

Die A1 zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide (beide Kreis Stormarn) wird laut Autobahn GmbH ab heute in Richtung Hamburg saniert. Eine Umleitung wird es nicht geben. Ein Sprecher der Autobahn GmbH rechnet mit massivem Stau. Auf dem vier Kilometer langen Abschnitt müssen Betonplatten erneuert und teilweise ausgetauscht werden. Dafür werden zwei der drei Fahrstreifen gesperrt, es gilt Tempo 80. Laut Autobahn GmbH soll ab Mitte Februar ein weiterer Fahrstreifen freigegeben werden und ab Anfang März die Baustelle verschwunden sein. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 08:30 Uhr

Warnstreik im Omnibusverkehr am Wochenende

Von Freitag bis Sonntag wollen Busfahrerinnen und Busfahrer für bessere Arbeitsbedingungen streiken. Die Gewerkschaft ver.di hat dazu aufgerufen. In der Region um Lübeck müssen Reisende deshalb mit Ausfällen rechnen. Betroffen sind unter anderem der Stadtverkehr Lübeck, die Autokraft und Rhode-Busse in Ostholstein. Ver.di fordert für die Angestellten im Busgewerbe unter anderem eine 35-Stunden-Woche und eine Begrenzung der Schichtlänge auf maximal zehn Stunden. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 08:30 Uhr

