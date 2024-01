Stand: 30.01.2024 10:08 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

UKSH Kiel und Lübeck: Warnstreik der Ärztinnen und Ärzte

Rund 2.000 Ärzte des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) sind dazu aufgerufen, sich heute an einem bundesweiten Warnstreik zu beteiligen. Das betrifft die Standorte Kiel und Lübeck. Am Vormittag haben sich von dort jeweils rund 100 Beschäftigte auf den Weg nach Hannover zu einer zentralen Kundgebung aufgemacht. Laut eines Kliniksprechers wird es zu Verschiebungen von geplanten Eingriffen und Behandlungen kommen, die Notfallversorgung ist aber sichergestellt. Der Marburger Bund fordert 12,5 Prozent mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Vor Ort in Lübeck sagten Ärztinnen und Ärzte, dass vor allem Bürokratie, eine höhere Arbeitsverdichtung und damit weniger Zeit für die Patienten sowie schlecht planbare Nacht- und Wochenendschichten sie belasten würden. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 10:00 Uhr

Streik im Nahverkehr am Freitag - Ausmaß in und um Lübeck unklar

Die Gewerkschaft ver.di ruft Beschäftigte im Nahverkehr zu einem bundesweiten Streik am Freitag auf. Wann und wo die Busfahrerinnen und Busfahrer in Schleswig-Holstein konkret streiken, will die Gewerkschaft heute um 15 Uhr bekannt geben. In und um Lübeck sind die Stadtwerke Lübeck Mobil sowie private Anbieter des öffentlichen Personennahverkehrs betroffen, zum Beispiel Autokraft oder Dahmetal. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 08:30 Uhr

Lübeck erhält Radschnellweg an Ratzeburger Allee

Die Planungen für einen Fahrradschnellweg entlang der Ratzeburger Allee in Lübeck sind abgeschlossen: Der erste Bauabschnitt ist für den Bereich zwischen der Kahlhorststraße und der Weinbergstraße vorgesehen. Der Bauauschuss der Bürgerschaft berät am kommenden Montag über die Maßnahme. Die Gesamtkosten liegen bei knapp zwölf Millionen Euro. Die Stadt hofft auf Fördermittel von Bund und Land in Höhe von knapp elf Millionen Euro. 15 Jahre lang wurde über den Bau des Radschnellweges diskutiert. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 08:30 Uhr

