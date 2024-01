Stand: 29.01.2024 09:11 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Züge fahren nach Bahnstreik-Ende wieder

Der Streik der Lokführer ist seit der vergangenen Nacht auch im Personenverkehr vorzeitig beendet. Vereinzelt fallen laut Bahn noch Züge aus, vor allem im Regionalverkehr. Auf der Strecke zwischen Lübeck und Hamburg fahren sie heute Morgen allerdings offenbar problemlos. Die Bahn empfiehlt dennoch, sich vor Fahrtantritt online zu informieren. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 08:30 Uhr

ADFC: Sparpläne bremsen Projekte für Radverkehrs aus

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC Schleswig-Holsteinbefürchtet, dass durch die Sparmaßnahmen des Bundes der Ausbau der Radinfrastruktur in den Kommunen ausgebremst wird. "Ein konkretes Beispiel ist eine Erweiterung des Fahrradparkhauses in Lübeck am Hauptbahnhof", sagte Landesgeschäftsführer Jan Voß. Dort soll demnach ein entsprechendes Förderprogramm halbiert werden. Die Hansestadt Lübeck bestätigte, dass aktuell unklar ist, wie es mit dem geplanten Fahrradparkhaus weitergeht. Kritik an den Sparbeschlüssen kommt auch vom Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag. Die Nachricht komme für die Kommunen kurzfristig, so Vorstand Jörg Bülow. Viele hätten schon Projekte vorbereitet. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 08:30 Uhr

Lübeck: Ex-Staatsanwalt wegen Missbrauchs vor Gericht

In Lübeck steht von heute an ein ehemaliger Staatsanwalt vor Gericht. Der Lübecker soll vor knapp fünf Jahren seinen eigenen Sohn sexuell missbraucht haben. Er hatte sich daraufhin selbst angezeigt. Allerdings gab der Mann an, schlafgewandelt zu sein und sich an die Tat nicht erinnern zu können. Im Prozess muss jetzt unter anderem geklärt werden, ob er schuldfähig ist. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 08:30 Uhr

