Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ein beißender Geruch aus einem Sanitärbereich am UKSH in Lübeck hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Gegen 14.30 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden. Die Feuerwehr sperrte den betroffenen Bereich rund um das Herren-WC großräumig ab. Vier Personen wurden aus dem Gefahrenbereich evakuiert. Mit Chemikalienschutzanzügen suchten die Einsatzkräfte die Räumlichkeiten mit verschiedenen Messgeräten ab - es gab aber keine Hinweise auf eine gefährliche Substanz. Nach der Belüftung der Räume und einer weiteren Kontrolle gab die Feuerwehr den Bereich im Klinikum wieder frei. Insgesamt waren etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:30 Uhr

Für die kommenden Tage sind wieder Aktionen gegen Rechtsextremismus geplant. In Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) ruft für heute um 15 Uhr ein Bündnis demokratischer Akteure aus dem Kreis unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" zu einem Demonstrationszug durch die Stadt auf. In Lübeck rufen morgen mehr als ein Dutzend Organisationen zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus auf. Anlass ist auch dort der Tag der Befreiung von Auschwitz. Um 13 Uhr soll die Demo in der Adenauerstraße/Lindenplatz beginnen. In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) wollen sich Demonstrierende am Montag um 17 Uhr auf dem Rathausplatz treffen. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:30 Uhr

Nachdem die Landesregierung die bisherigen Übernahme-Pläne des Lübecker Marienkrankenhauses durch das UKSH überraschend gestoppt hat, sind noch viele Fragen ungeklärt. Eine Prüfung durch die zuständigen Ministerien hatte ergeben, dass sich die Übernahme nicht rentieren würde. Die Beschäftigten wurden darüber am Donnerstag auf einer Mitarbeitendenversammlung informiert. Dort machte das UKSH nochmal deutlich, dass den Mitarbeitenden der Marienkrankenhaus GmbH weiterhin ein Arbeitsangebot in Form eines Vertrages am UKSH zugesichert werde. Das betrifft laut Erzbistum Hamburg etwa 70 Beschäftigte. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:30 Uhr

