Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Übernahme des Marienkrankenhauses wohl gescheitert

Die geplante Übernahme des Marienkrankenhauses in Lübeck durch das UKSH ist offenbar gescheitert. In einer Sondersitzung des Sozialausschusses des Landtags wurde am Mittwoch klar, dass dem Land die Übernahme zu teuer ist. Eigentlich sollte das Universitätsklinikum 90 Prozent der Anteile vom bisherigen Träger Erzbistum Hamburg übernehmen. Das Erzbistmum will nun mit dem UKSH sprechen, was der Übernahme-Stopp für die Geburtshilfe und die Mitarbeiter des Marienkrankenhauses bedeutet. Im vergangenen Jahr waren der Kreißsaal und die Geburtenstation des Marienkrankenhauses auf das Gelände des UKSH gezogen. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2024 08:30 Uhr

Geesthacht: Hund verletzt Mann lebensgefährlich

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat ein Hund einen Mann lebensgefährlich verletzt. Eine Spaziergängerin meldete der Polizei gestern Nachmittag einen blutenden Mann, der von einem Hund bewacht wurde. Als die Beamten eintrafen, griff der Hund sie ebenfalls an, sie mussten ihn deshalb erschießen. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus geflogen. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2024 08:30 Uhr

Ursache für Feuer an Bord der "Nils Holgersson" weiter unklar

Nach einem Brand auf der TT-Line-Fähre "Nils Holgersson" vergangene Woche ist unklar, wann das Schiff wieder auf See gehen kann. Das Schiff fährt zwischen Travemünde und Trelleborg in Schweden. Nach Angaben der Reederei wird aktuell intensiv nach der genauen Ursache gesucht. Nach Polizeiangaben hatte es im Maschinenraum gebrannt. Auf Fotos, die NDR Schleswig-Holstein vorliegen, sind massive Schäden in einem der Maschinenräume zu erkennen. LNG oder Gas ist nach Angaben der Reederei aber nicht ausgetreten. Experten der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung sollen nun klären, wie es zu dem Brand kommen konnte. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2024 08:30 Uhr

