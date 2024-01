Stand: 24.01.2024 09:18 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

GDL-Streik: Züge in und um Lübeck rollen nicht

Seit heute früh läuft der Streik der Lokführer im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft GDL hatte dazu aufgerufen. Bahnpendler zwischen Lübeck und Hamburg kommen dabei glimpflich davon: Die Züge verkehren heute Morgen trotz des Ausstands beinahe im Stundentakt. Auch die Strecke Lübeck-Kiel wird bedient, dort fahren erixx-Züge, die sind nicht vom Streik betroffen. Die Verbindung Lübeck-Neustadt (Kreis Ostholstein) fällt allerdings aus. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 08:30 Uhr

Lübeck: Kranzniederlegung zu Ehren der homosexuellen Opfer der Nazis

Mit einer Kranzniederlegung in Lübeck hat die Landespolizei Schleswig-Holstein an die homosexuellen Opfer der Nationalsozialisten erinnert. Damit gedenken sie der etwa 50.000 verurteilten homosexuellen Männer zwischen 1933 und 1945. Tausende von ihnen seien in Konzentrationslager verschleppt worden. In Lübeck befindet sich eines der wenigen Denkmäler für die Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Jährlich am 23. Januar findet hier zwischen dem alten Zeughaus und dem Haus der Kulturen eine Gedenkveranstaltung statt. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 08:30 Uhr

VfB Lübeck mit spätem Ausgleich gegen 1860 München

Der VfB Lübeck hat durch ein spätes Ausgleichstor gegen den TSV 1860 München ein Unentschieden im Abstiegskampf der Dritten Fußball-Liga erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg erspielte am Dienstagabend ein 1:1 (0:0), wodurch die Hanseaten auf den 17. Tabellenplatz kletterten. Vor 6.183 Zuschauern im Stadion an der Lohmühle hatte Mansour Ouro-Tagba (79. Minute) 1860 in Führung gebracht, Mirko Boland (88.) gelang der Ausgleich. Boland prallte nach seinem Tor gegen den Pfosten und erlitt eine Platzwunde am Kopf, die im Krankenhaus genäht werden sollte. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 08:30 Uhr

Feuer an Lübecker Tankstelle

Am frühen Mittwochmorgen ist die Feuerwehr Lübeck zu einem Einsatz beim Citti-Park ausgerückt. Nach Angaben der Einsatzkräfte brannte dort das Dach einer Tankstelle. Sie stellten den Strom ab und konnten das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 07:00 Uhr

