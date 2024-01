Stand: 23.01.2024 22:31 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

GDL-Streik: Züge in und um Lübeck rollen nicht

Ab Mittwoch kommen Menschen, die in und um Lübeck mit der Bahn fahren wollen, nicht mehr voran. Denn es wird mal wieder gestreikt bei der Bahn. Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Lokführer dazu aufgerufen, in der Nacht zum Mittwoch ab 2 Uhr die Arbeit niederzulegen. Der Streik wird voraussichtlich bis Montagabend um 18 Uhr andauern. Im Güterverkehr sollen die GDL-Mitglieder bereits ab Dienstag streiken. Es gibt einen Notfallfahrplan. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2024 08:30 Uhr

Bundesverdienstkreuz für zwei Lübecker

Zwei Lübecker bekommen am Dienstagnachmittag das Bundesverdienstkreuz. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird es in Kiel überreichen. Geehrt wird Burghard Pieske für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement für sozial ausgegrenzte Jugendliche. Auch Harald Denckmann bekommt das Verdienstkreuz: Er ist seit mehr als 25 Jahren ehrenamtlich beim Offenen Kanal Lübeck und der Lübecker Onlinezeitung HL-live tätig. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2024 08:30 Uhr

Lübeck: Gesamtleistung von Solaranlagen gestiegen

Die Stadt Lübeck hat einen landesweiten Wettbewerb für mehr Solarenergie gewonnen. Von 2020 bis Ende November 2022 erhöhte sich in der Hansestadt die Gesamtleistung der Solaranlagen auf mehr als 22 Megawatt. Das ist laut Stadt eine Steigerung von 27 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2024 08:30 Uhr

VfB Lübeck spielt gegen 1860 München

Im Abstiegskampf der 3. Fußball Bundesliga kommt es am Dienstagabend zum Kellerduell zwischen dem VfB Lübeck und 1860 München. Der VfB steht aktuell auf Abstiegsplatz 18 mit 20 Punkten, München mit 23 Punkten steht in der Tabelle auf Platz 15. Anpfiff ist um 19 Uhr auf der Lohmühle. Autofahrer müssen laut Polizei mit Behinderungen rund um die Straße "Bei der Lohmühle" der "Stockelsdorfer Straße" und am Hauptbahnhof rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.01.2024 | 08:30 Uhr