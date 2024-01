Stand: 22.01.2024 09:47 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Erneut tagelanger Streik bei der Bahn

Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, sechs Tage lang die Arbeit niederzulegen. Der Personenverkehr soll ab dem frühen Mittwochmorgen um 2 Uhr bis Montag um 18 Uhr bestreikt werden. Unterdessen hat die Bahn bereits den Notfahrplan für Schleswig-Holstein veröffentlicht. Während des Streiks sollen auf der Strecke Hamburg - Lübeck die Regionalzüge im Stundentakt fahren, heißt es. Nicht bestreikt werden die Nordbahn, AKN und erixx. Allerdings können trotzdem Züge verspätet sein oder ausfallen. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 10:00 Uhr

Tausende Teilnehmende bei Demo gegen rechts

Auf dem Lübecker Rathausmarkt versammelten sich am Sonnabend nach Angaben von Polizei und Veranstalter 2.500 bis über 4.000 Menschen, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Mit dabei waren verschiedene Organisationen wie die "Omas gegen Rechts", die Jusos, Ver.di, IG Metall und die Linke. Auslöser der Proteste war ein geheimes Treffen aus Mitgliedern der AfD mit Rechtsextremen in Potsdam. Dort wurde über die Vertreibung von Menschen aus Deutschland gesprochen. Die Teilnehmenden der Lübecker Demonstration zeigten sich erschrocken über die Aussagen. Am kommenden Sonnabend wird in Lübeck unter dem Motto "Die offene Gesellschaft verteidigen" erneut demonstriert. Los geht es um 13 Uhr auf dem Lindenplatz. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 08:30 Uhr

Zwei Verletzte nach Tannenbaum-Brand

In Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg sind zwei Menschen durch einen brennenden Tannenbaum verletzt worden. Nach Angaben der Leitstelle, war der Baum in einer Wohnung aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die zwei Personen kamen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 08:30 Uhr

VfB Lübeck gewinnt gegen SV Waldhof Mannheim

Am 21. Spieltag der 3. Liga trafen derVfB Lübeck und der SV Waldhof Mannheim auf der Lübecker Lohmühle aufeinander. Das Spiel endete mit 2:1 für den VfB. Trotz der Fanrivalitäten verlief das Ganze überwiegend ruhig und friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 08:30 Uhr

