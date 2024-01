Stand: 18.01.2024 09:01 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Schlechte Stimmung im Handwerk

Mehr als ein Drittel der Handwerksbetriebe in der Region Lübeck rechnet damit, dass sich seine Geschäftslage verschlechtert. Das hat die Handwerkskammer Lübeck mitgeteilt. Dies seien deutlich mehr als noch vor drei Monaten. Gründe sind laut Handwerkskammer die gesamtwirtschaftliche Lage und die Kaufzurückhaltung der Kundinnen und Kunden. 39 Prozent der Betriebe berichten, dass es weniger Aufträge gibt, 24 Prozent von sinkenden Umsätzen. Fast drei Viertel der Handwerksbetriebe meldeten stagnierende Verkaufspreise. Besonders hart trifft es aktuell das Baugewerbe, weil viele Aufträge wegen der hohen Bauzinsen storniert werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 08:30 Uhr

Ostholstein: Steilküsten sollen nicht betreten werden - Lebensgefahr

Die Feuerwehren in Ostholstein warnen vor dem Betreten der Steilküsten. Sie seien durchnässt und Teile davon könnten abbrechen. In Sierksdorf ist die Steilküste seit der Sturmflut gesperrt. Nach Angaben des dortigen Bürgermeisters sollen die Verbotsschilder aber immer wieder ignoriert werden. Probleme mit aufgeweichten Steilküsten gibt es unter anderem zwischen Neustadt und Sierksdorf und auch auf Fehmarn. In Klausdorf musste die Feuerwehr vor einigen Tagen einen Urlauber retten, der die Steilküste hinauf kletterte - er sackte ein und blieb bis zu den Knien stecken. Die Einsatzkräfte konnten ihn retten, der Urlauber erlitt einen Schock. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 08:30 Uhr

Lübecker Museen verzeichnen Besucherplus in 2023

Die Lübecker Museen haben im vergangenen Jahr knapp 190.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Damit konnten die Zahlen laut Museumsverbund im Vergleich zu 2022 um neun Prozent gesteigert werden. Dies sei ein gutes Ergebnis, weil das besucherstarke Buddenbrookhaus wegen Umbauarbeiten komplett geschlossen ist und das Behnhaus Drägerhaus teilweise. Besuchermagnet war im vergangenen Jahr das Holstentor mit mehr als 58.000 Besuchen. Den zweiten Platz belegt das Museum für Natur und Umwelt mit mehr als 36.000 Gästen. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 08:30 Uhr

IHK Lübeck fordert weniger Verbote für die Wirtschaft

Die Industrie- und Handelskammer zu Lübeck hat auf ihrem Neujahrsempfang einen Kurswechsel in der deutschen Wirtschaft gefordert. Viele Unternehmen würden aktuell unter einer "Kultur der Verbote" leiden - es gebe also immer mehr komplizierte Regeln durch die Politik, so IHK-Präses Hagen Goldbeck. Stattdessen brauche es mehr Freiheiten, schnellere Planverfahren, einen Ausbau der Infrastruktur und ein Absenken der Netzentgelte. Positiv sehe man dagegen die Stimmung in der Hansebelt-Region wegen des geplanten Fehmarnbelt-Tunnels. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 06:00 Uhr

