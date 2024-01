Stand: 17.01.2024 09:16 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Sperrung auf A1 Richtung Norden nach einem Unfall

Auf der A1 bei Bad Schartau (Kreis Ostholstein) ist ein Gemüse-Laster von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Die Fahrbahn Richtung Norden musste deshalb am Morgen gesperrt werden. Laut Polizei sind rund 100 Liter Diesel ausgelaufen. Verletzt wurde niemand. Eine Spezialfirma versucht den 40-Tonner aktuell zu bergen. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:30 Uhr

Kreis Herzogtum-Lauenburg zieht Konsequenzen nach Busausfällen

Seit Monaten häufen sich beim Kreis Herzogtum Lauenburg die Beschwerden von Bus-Fahrgästen. Jeden Tag fallen dutzende Fahrten der Autokraft aus. Die Bahntochter ist verantwortlich für etwa die Hälfte des Busverkehrs im Kreis. Sie hat allerdings nach eigenen Angaben mit Personalnot zu kämpfen. Eine Sprecherin sagt: Verantwortlich sei der allgemeine Fachkräftemangel, ein hoher Krankenstand und, dass ein regionaler Partner seinen Vertrag mit der Autokraft gekündigt habe. Der Kreis will nun einige Linien an andere Busanbieter vergeben. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:30 Uhr

Ahrensbök: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

In Ahrensbök (Kreis Ostholstein) ermittelt die Polizei in mehreren Fällen von Sachbeschädigung. Laut Polizei haben Unbekannte rund um die Arnesbokenschule und rund ums Rathaus lila Graffitis gesprüht. Außerdem wurde der Gerätschuppen an der Schule demoliert. Passiert ist das vermutlich am Wochenende. Die Ermittler suchen Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.01.2024 | 08:30 Uhr