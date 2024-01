Stand: 16.01.2024 08:59 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Tennet informiert über Suedlink-Projekt

Der Netzbetreiber Tennet hat im Lübecker Bauausschuss die Trassenpläne für die 380-Kilovolt-Leitung südlich der Hansestadt vorgestellt. Die sogenannte Elbe-Lübeck-Leitung soll bis nach Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) führen. Die Bürgerschaftsmitglieder betonten im Ausschuss, die Masten dürften die Sicht auf die Sieben-Türme-Skyline der Altstadt nicht verhindern - um den Welterbestatus nicht zu verlieren. Tennet versicherte, die Baupläne nach den Vorgaben anzulegen. Der Baubeginn eines etwa 15 Kilometer langen nördlichen Teils der Trasse im Bereich Lübeck-Siems wurde am Montag genehmigt. In den Bereichen, wo es noch Diskussionsbedarf zum geplanten Verlauf gibt, starten die Arbeiten laut Tennet aber erst, wenn der Planfeststellungsbeschluss durch ist. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 08:30 Uhr

Demo gegen Rechts in Lübeck am 27. Januar

Mehr als ein Dutzend Lübecker Organisationen rufen zu einer Demonstration gegen Rechts auf. Am 27. Januar, also dem Tag der Befreiung von Auschwitz, wollen sie ab 13 Uhr für eine Gesellschaft der Menschlichkeit, Toleranz und des solidarischen Miteinanders protestieren. Die Demo beginnt in der Adenauerstraße/Lindenplatz. Am 20. Januar soll es zudem eine Mahnwache gegen Rechts geben - um 15 Uhr auf dem Markt in Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.01.2024 | 08:30 Uhr