Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Stand: 15.01.2024 10:35 Uhr

Glatteis: 20 Unfälle in SH, auch im Kreis Herzogtum Lauenburg

Am Morgen ist es in Schleswig-Holstein zu mehreren Glätteunfällen gekommen. Auf der B5 bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) kam ein Lkw von der Straße ab, weshalb die Bundesstraße aktuell in Höhe Grünhof in beiden Richtungen gesperrt ist. Unter anderem war die A7 zwischen Schnelsen-Nord und Quickborn (Kreis Pinneberg) voll gesperrt, ist inzwischen aber wieder freigegeben. Dort waren laut Polizei ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Bei Kollmar (Kreis Steinburg) überschlug sich ein Auto. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mensch dabei leicht verletzt. Insgesamt zählten die Beamten etwa 20 Glätteunfälle im Land. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 11:00 Uhr

Geflügelpest in Ostholstein: Tiere sollten am besten in die Ställe

Die sich ausbreitende Geflügelpest bereitet in Ostholstein vielen Vogelbesitzern Sorge. Zuletzt hat auch das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit vor der Ausbreitung der Vogelgrippe gewarnt. Erst vergangene Woche war in dem Landkreis der zweite Fall der Geflügelpest innerhalb weniger Tage nachgewiesen worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut rät Vogelhaltern, die Tiere in die Ställe zu holen. Der Vogelpark in Niendorf hat das bereits getan, allerdings nicht unbedingt wegen der Geflügelpest, erklärt Betreiber Klaus Langfeldt: "Wir haben fast alle unsere Vögel wegen der Kälte eingesperrt. Bis Ende Februar lasse ich die Vögel drin, weil der Winter jederzeit zurückkommen kann." | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 08:30 Uhr

Brand in Kinderarztpraxis in Oldenburg in Holstein

In Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) ist in mehreren Räumen einer Kinderarztpraxis am Wochenende ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 90 Einsatzkräfte waren vor Ort, um die großen Flammen und die Rauchentwicklung zu bekämpfen, sagt die Feuerwehr. Auch Wohnungen, die über der Praxis liegen, sind beschädigt worden und erstmal nicht mehr bewohnbar. Verletzte gab es nicht, die Brände konnten inzwischen gelöscht werden. Da Schubladen und Schränke durchwühlt waren, vermutet die Polizei, dass Unbekannte in die Praxis eingebrochen sind und das es Brandstiftung war, doch das ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 08:30 Uhr

Sierksrade: Eine Person bei Feuer schwer verletzt

In einem Wohnhaus in Sierksrade (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein Mensch bei einem Brand schwer verletzt worden. Laut Polizei ist noch unklar, wie das Feuer ausgebrochen ist. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Haus bereits lichterloh, so die Feuerwehr. Die Ermittlungen dauern an. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 08:30 Uhr

Herrenloser Koffer sorgt für Vollsperrung am Hauptbahnhof Kiel

Der Hauptbahnhof Kiel ist Sonntagabend wegen eines verdächtigen Koffers gesperrt worden. Der Koffer war laut Bundespolizei unter einem Tisch in einem Zug aus Lübeck entdeckt worden. Ein Besitzer konnte zunächst nicht gefunden werden, deshalb wurde der Bahnhof um kurz nach 18 Uhr geräumt und gesperrt. Später meldete sich eine Frau, die ihren Koffer im Zug vergessen hatte. Die Beamten hoben die Sperrung des Bahnhofs gegen 19.30 Uhr wieder auf. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 06:00 Uhr

