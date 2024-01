Stand: 12.01.2024 08:56 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Neuer Geflügelpestfall im Kreis Ostholstein

Im Kreis Ostholstein gibt es einen weiteren Fall von Geflügelpest, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilt. Das Friedrich-Löffler-Institut hatte die hochansteckende Variante des Geflügelpest-Virus demnach am Mittwoch in Proben entdeckt. Betroffen ist laut Landwirtschaftsministerium eine gewerbliche Geflügelzucht - welche genau, wollte das Ministerium nicht mitteilen. Die Tiere auf dem Hof wurden demnach bereits getötet und entsorgt. Um den betroffenen Betrieb herum wurde laut Ministerium im Umkreis von drei Kilometern eine Sperrzone errichtet, die bis in den Kreis Plön reicht. Dort muss Geflügel vorerst in Ställen gehalten werden und es gelten weitere Schutzmaßnahmen. Seit November wurden in Schleswig-Holstein 28 Fälle der Geflügelpest nachgewiesen, unter anderem im Kreis Herzogtum Lauenburg und vergangene Woche ebenfalls in Ostholstein. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 08:30 Uhr

Verkehrsprobleme durch Treckerdemos auf B76 und B404

Um gegen die Sparpläne der Bundesregierung zu demonstrieren, sind Landwirte und ihre Unterstützer aus allen Kreisen mit Traktoren und Transportern auf den Weg nach Kiel zur zentralen Veranstaltung. Schwerpunkte der Konvois in der Region um Lübeck und im Kreis Ostholstein sind die B76 und die B404 nach Kiel - und die Strecken, die dorthin führen. Im Kreis Herzogtum Lauenburg dagegen wollen die Veranstalter einen Ruhetag einlegen, teilte der Kreis mit. Dennoch soll es kleinere Kolonnen geben, die nach Kiel fahren. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 08:30 Uhr

Urteil im Prozess um Geldtransporterüberfall in Lübeck erwartet

Im Prozess um den Geldtransporterüberfall in Lübeck soll heute das Urteil fallen. Vor dem Landgericht müssen sich vier Männer zwischen 24 und 35 Jahren verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen schweren Raub unter Verwendung einer Schusswaffe vor. Laut Anklage sollen die vier Hamburger im April 2023 bei einem Überfall auf eine Großbäckerei im Gewerbegebiet Roggenhorst mitten am Tag Bargeld in Höhe von 217.000 Euro gestohlen haben. Laut Staatsanwaltschaft verschafften sich die beiden Älteren Zugang zu der Fabrikhalle der Bäckerei. Sie bedrohten einen Angestellten und einen Mitarbeiter der Geldtransportfirma mit einer echt aussehenden Schusswaffe. Der dritte mutmaßliche Täter räumte währenddessen den offenstehenden Tresor aus. Bislang schweigen die Angeklagten zu den Vorwürfen. Ihnen drohen zwischen fünf und 15 Jahre Gefängnis. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 08:30 Uhr

