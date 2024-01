Stand: 11.01.2024 08:52 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Verkehrsbehinderungen durch Treckerdemos in Lübeck und Umgebung

Bis spät in den Mittwochabend haben die Landwirte in Schleswig-Holstein ihren Protest gegen die Sparpläne der Bundesregierungfortgesetzt. Auch in Lübeck waren Landwirte, Logistikunternehmer, Handwerker und andere Unterstützer mit rund 1.600 Fahrzeugen unterwegs. Mit ihren Treckern, Lastern und Transportern waren sie vormittags in Ahrensbök, Pönitz (beide Kreis Ostholstein), Hamberge (Kreis Stormarn) und Berkenthin (Kreis Herzogtum Lauenburg) gestartet. Am Nachmittag ging es dann zurück. Der Verkehr stockte dadurch laut Polizei an vielen Stellen. Der Trecker- und Lkw-Stau reichte zwischenzeitlich in Lübeck vom Lindenteller bis zur Malmöstaße - das sind etwa viereinhalb Kilometer. Gegen kurz vor fünf normalisierte sich die Lage auf den Straßen dann langsam wieder. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:30 Uhr

Nur wenige Trecker-Demos am Donnerstag im Kreis Herzogtum Lauenburg

Im Kreis Herzogtum Lauenburg fallen die Trecker-Demonstrationen am Donnerstag zum großen Teil aus. Nur eine Protestfahrt auf der Strecke von Ratzeburg nach Groß Grönau und zurück soll zwischen 17 und 20 Uhr Uhr stattfinden. Auch auf der B432 zwischen Ahrensbök und Scharbeutz sind am Donnerstag Trecker-Demos geplant. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:30 Uhr

Fachkräftemangel: Kita-Werk Ostholstein will mehr Flexibilität

Das evangelische Kita-Werk im Kreis Ostholstein fordert mehr Flexibilität bei den gesetzlichen Vorgaben für Kindertagesstätten. Denn wegen des Fachkräftemangels und hohen Krankenständen müssten viele Kitas immer wieder früher schließen oder vorübergehend komplett dicht machen, heißt es. Ein Problem sei der neue gesetzlich verschärfte Betreuungsschlüssel, so das Kita-Werk. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:30 Uhr

21 Millionen Schmuggelzigaretten in Travemünde gefunden

Ein dicker Fisch ist dem Zoll in Lübeck-Travemünde ins Netz gegangen: Fast 21 Millionen unversteuerte Schmuggelzigaretten fingen die Ermittler in einem Lkw ab und beschlagnahmten sie. Der verhinderte Steuerschaden beträgt den Angaben zufolge rund 3,6 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:30 Uhr

