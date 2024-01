Stand: 08.01.2024 09:00 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Geflügelpest in Ostholstein

In einer Geflügelhaltung mit 1.800 Tieren im Kreis Ostholstein ist ein Ausbruch der Geflügelpest festgestellt worden. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums teilte heute mit, dass das Friedrich-Löffler-Institut in Proben die Variante des Virustyps H5N1 nachgewiesen habe. Die Tiere wurden bereits getötet. Um den Betrieb wurde eine Sperrzone errichtet. Diese betrifft auch Gebiete im Kreis Plön. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 12:00 Uhr

Demonstrationen in Ostholstein

An der B432 pendeln laut NDR-Reporter die Trecker mit etwa Tempo 20 zwischen Ahrensbök und Scharbeutz. Die L309 zwischen Sereetz und Pönitz ist ebenfalls kilometerlang von Treckerblockaden betroffen. Auch im übrigen Ostholstein gibt es Proteste, wie auf der Strecke zwischen Stockelsdorf Richtung Ahrensbök über Braack nach Eutin oder der B501 zwischen Neustadt und Pönitz. Zum Teil gibt es auch unangemeldete Demos, wie heute früh in Oldenburg. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 08:30 Uhr

Bauern-Proteste im Herzogtum Lauenburg

Im Kreis Herzogtum Lauenburg meldete die Polizei heute früh, dass es an den Elbbrücken in Lauenburg an der B5 bereits zu Stau kommt. Weitere Engstellen sind auf der B207 zwischen Pogeez und Einhaus sowie auf der B208 zwischen Kastorf und Düchelsdorf. Im Süden des Kreises sind die B207 bei Schwarzenbek, die B404 bei Geesthacht und die A24 zwischen Schwarzenbek und Talkau betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

