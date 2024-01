Stand: 05.01.2024 08:57 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Mit Pumpen gegen Hochwaser auf Fehmarn

Das Hochwasser nach dem Dauerregen und die Sturmflut haben die Helfer von Feuerwehren und Technischem Hilfswerk (THW) besonders auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) auf Trab gehalten. "Die THW-Gruppe hat die ganze Nacht durchgepumpt. Wir haben noch Unterstützung vom Kreis angefordert. Die Kreiswehrführung war vor Ort. Die technische Einsatzleitung des Kreises Ostholstein hat uns bis in die späten Abendstunden unterstützt", sagte Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber (SPD). Nach Angaben der Feuerwehr werden alle eigenen und angeforderten Pumpen weiterhin im Einsatz sein, um die Wasserstände zu senken. Der Einsatz werde noch mehrere Tage andauern, schätzt Weber. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 08:30 Uhr

Hochwasserlage in Lübeck und Lauenburg beruhigt sich

Die Hochwasserlage in Lübeck hat sich mittlerweile beruhigt. Und der Pegelstand der Elbe bei Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) lag am Freitagmorgen bei etwa 8,04 Meter. Die Behörden in Lauenburg rechnen nicht damit, dass das Hochwasser auf ein kritisches Level ansteigt. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 08:30 Uhr

Rückreisewelle: Auf der A1 kann es eng werden

Der ADAC rechnet an diesem Wochenende mit einer Rückreisewelle der Weihnachtsferien. Vor allem betroffen sind die A1 von Hamburg nach Lübeck und auch in die Gegenfahrtrichtung, außerdem der Abschnitt Pansdorf-Sereetz und die Anschlussstelle Ratekau (Kreis Ostholstein). Auch auf der Fehmarnsundbrücke könne es eng werden. Grund seien Bauarbeiten, so der ADAC. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 08:30 Uhr

Festival JazzBaltica fünf weitere Jahre in Timmendorf

Das Festival JazzBaltica im Juni bleibt weitere fünf Jahre in Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein. Der Vertrag zwischen der Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival und der Gemeinde solle am 11. Januar unterzeichnet werden, kündigten Verantwortliche des Festivals an. Dann sollen demnach auch erste Details zum Programm bekannt gegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 08:30 Uhr

