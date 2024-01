Stand: 03.01.2024 11:21 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Drei vermisste Jugendliche aus Bad Oldesloe wieder da

Drei vermissten Jugendlichen aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind wieder aufgetaucht, und zwar in Lübeck. Das hat die Polizei jetzt bekanntgegeben. Den 13-16-Jährigen geht es körperlich gut und sie wurden wieder in die Jugendeinrichtung in Bad Oldesloe gebracht, in der sie wohnen, sagte eine Sprecherin. Seit Silvester waren die Jugendlichen verschwunden, die Polizei fahndete öffentlich nach ihnen. Warum die drei ausgerissen waren und wie die Polizei sie finden konnte, dazu wollte sich die Sprecherin nicht äußern. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 11:00 Uhr

Zahl der Arbeitslosen in SH gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im Dezember gestiegen. Laut Landesarbeitsagentur waren 89.000 Menschen ohne Job registriert. Das sind 4.700 mehr als im Dezember des Vorjahres. Insgesamt zeigt sich der Arbeitsmarkt trotzdem weiterhin stabil, heißt es vom Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel, Markus Biercher. Vor allem in den Tourismusregionen Nordfriesland und Ostholstein haben sich deutlich mehr Menschen arbeitslos gemeldet. Aber die Nachfrage an Arbeitskräften ist groß. Betriebe und Unternehmen suchen vor allem im Handel, in der Gesundheits- und Sozialbranche und am Bau neue Mitarbeiter. Die landesweite Arbeitslosenquote liegt bei 5,6 Prozent. Die höchste Quote registrierten die Landesarbeitsagentur mit 8,4 Prozent in Neumünster, die niedrigste im Kreis Stormarn mit vier Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 10:00 Uhr

Dauerregen sorgt für überflutetet Straßen

Wegen des Dauerregens steht teilweise viel Wasser auf den Straßen. Außerdem weht der Wind ziemlich stark. An der Ostseeküste haben wir eine Sturmflut. Davor hatte ja das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie gewarnt. Aber die Vorhersagen sind nicht dramatisch. Die Bürgermeister auf Fehmarn und in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) sagen deshalb sie seien vorbereitet und gelassen. In Lübeck ist das Wasser an der Obertrave schon über die Ufer geschwappt. Einige Anwohner haben ihre Türen mit Schottwänden gesichert. Allerdings soll der Pegel bald wieder sinken. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 08:30 Uhr

Elbzugänge in Lauenburg abgesperrt

In Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) steigt die Elbe weiter. Der Pegel liegt aktuell bei rund 7,80 Meter. Doch auch wenn Keller vollgelaufen sind, kritisch sei das noch nicht, betont Bürgermeister Thorben Brackmann (CDU). "Wir haben alle Zugänge zur Elbe abgesperrt, alle Gassen, die zur Elbe führen. Diese Absperrungen sollten bitte nicht überschritten werden. Die Elbe hat im Moment eine hohe Fließgeschwindigkeit. Man sollte die Absperrungen respektieren, nicht überschreiten und sich von der Elbe ein Stück fernhalten", warnt Brackmann. Einige Keller am Elbufer sind bereits zum Teil mit Wasser gefüllt, auch Anleger und Elbterasse sind schon überflutet. Der Elbpegel in Lauenburg soll am Donnerstag den Höchststand erreichen, aber unter der kritischen Marke von acht Metern bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 08:30 Uhr

Illegale Müllentsorgung im Waldhusener Forst

In Lübeck-Kücknitz haben Unbekannte illegal Müll entsorgt. Zwischen Weihnachten und Silvester sind im Waldhusener Forst Bauteile einer Industrieküche und an anderer Stelle vier große Säcke Dämmwolle gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Müll bei einer Sanierung angefallen ist und mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger dorthin gefahren wurde. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 08:30 Uhr

