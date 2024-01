Stand: 02.01.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Polizei Lübeck meldet dreimal mehr Einsätze zu Silvester

Laut Lübecker Polizei hat es in der Silvesternacht insgesamt 262 Einsätze in der Hansestadt und 47 Einsätze im Kreis Ostholstein gegeben - fast dreimal mehr Einsätze als im Vorjahr. Es ging um Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und mehrere Ruhestörungen. In Scharbeutz verletzte sich ein 58-Jähriger beim Zünden einer Feuerwerksbatterie schwer am Ohr und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An Neujahr fanden Spaziergänger am Strandufer in Scharbeutz einen leblosen Körper. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 08:30 Uhr

Drei neue Seebrücken für Lübecker Bucht im Sommer fertig

Der Seebrücken-Neubau in den Tourismus-Hotspots an der Lübecker Bucht kommt voran. Wie die Gemeinde Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) mitteilte, soll das zwölf Millionen Euro teure Bauwerk nach Verzögerungen nun Ende Mai fertig werden - sofern das Wetter mitspiele. Auch in Haffkrug und Scharbeutz werden neue Seebrücken gebaut und voraussichtlich im Sommer eröffnet. Insgesamt werden insgesamt 38 Millionen Euro für die drei Touristenattraktionen ausgegeben. Wegen des Krieges in der Ukraine hatten sich die ursprünglich geplanten Baukosten verdoppelt. Das Land Schleswig-Holstein trägt fast 90 Prozent der Kosten. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 08:30 Uhr

