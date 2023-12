Stand: 29.12.2023 09:10 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Erixx Holstein: Verbesserung auf der Strecke Lübeck - Kiel

Zwischen Lübeck und Kiel sollen die Regionalzüge der Linien RE 83 und RB 84 ab dem 8. Januar wieder im vorgesehenen Halbstunden-Takt fahren. Das sei eine gute Nachricht für tausende Pendlerinnen und Pendler zum Jahresanfang, sagte Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). In den Wochen vor Weihnachten hatte es massive Probleme mit den neuen Akku-Zügen der Firma Stadler gegeben, weshalb jede zweite Verbindung gestrichen wurde. Laut Erixx seien nun genügend betriebsbereite Fahrzeuge da. Auf der Strecke Kiel Hauptbahnhof nach Kiel Oppendorf fahren weiterhin nur Busse. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 08:30 Uhr

Polizei ruft zu besonnenem Umgang mit Pyrotechnik auf

Zum Jahreswechsel geht die Polizei wieder von vielen Einsätzen in der Region aus. Dabei spielen vor allem Silvesterpartys und das Feuerwerk eine größere Rolle. Die Landespolizei hat für den Jahreswechsel den Streifendienst verstärkt, auch in den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und in Lübeck. Die Polizei warnt vor allem vor falschem Umgang mit Pyrotechnik, denn das könne lebensgefährlich sein, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 08:30 Uhr

Traditionelles Anbaden am 1. Januar

Mehrere Städte und Gemeinden im Kreis Ostholstein laden zum 1. Januar wieder zum traditionellen Anbaden ein: Unter anderem in Heiligenhafen startet es um 11 Uhr an der Seebrücke, in Dahme um 12 Uhr. Auch in Grömitz geht es in die Ostsee, los geht es dort um 13 Uhr und in Großenbrode findet das Anbaden um 14.30 Uhr am Meerhuus statt. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 08:30 Uhr

