Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Kirche in Geesthacht erhält Drohschreiben

Unbekannte haben kurz vor Weihnachten ein Drohschreiben an die St. Salvatoris Kirche in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) geschickt. Der Gottesdienst an Heiligabend fand trotzdem statt, Polizisten waren vor Ort, die die Veranstaltung absicherten. Das geplante Krippenspiel wurde allerdings abgesagt. Laut Medienberichten soll es sich bei der Drohung um ein Schreiben mit antisemitischem Hintergrund handeln. Passiert ist nichts. Ob die nächsten Gottesdienste auch unter Polizeischutz gefeiert werden müssen, ist noch unklar. Das Landeskriminalamt ermittelt und versucht herauszufinden, wer hinter den Drohungen steckt. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 08:30 Uhr

Weihnachtsbaumabholung teilweise erst im Februar

Wer darüber nachdenkt, seinen Weihnachtsbaum bald wieder vor die Tür zu setzen, muss sich noch etwas gedulden, bis die Tannen kostenfrei abgeholt werden. In Lübeck geht es ab dem 8. Januar los - immer an dem Tag, an dem die Biotonne geleert wird. In Eutin zum Beispiel werden die Bäume am 11. Januar mitgenommen, einen Tag später dann in Ahrensbök und Malente (alle Kreis Ostholstein). Mölln ist am 25. Januar dran und Lauenburg (beide Kreis Herzogtum Lauenburg) erst am 2. Februar. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 08:30 Uhr

Junger Mann aus Lübeck vermisst

Seit genau einer Woche wird ein junger Mann aus Lübeck vermisst. Der 21-jährige Hayder A. wurde nach Angaben der Polizei zuletzt in der Altstadt gehen, im Bereich der Dr.-Julius-Leber-Straße. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Hayder A. ist ungefähr 1,75 Meter groß und schlank, hat braune Augen und schwarze Haare. Außerdem trägt er eine schwarze Jacke mit Kapuze. Auffällig ist, dass der Mann mit Badelatschen unterwegs ist. Wer Hinweise geben kann, soll sich umgehend bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 08:30 Uhr

Handball: Heimsieg für VfL Lübeck-Schwartau

In der 2. Handballbundesliga hat der VfL Lübeck-Schwartau am Dienstagabend einen Heimsieg eingefahren. 30 zu 20 stand es am Ende gegen Vinnhorst. Der VfL bleibt aber erst einmal im unteren Tabellendrittel, auf Platz 13. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 08:30 Uhr

