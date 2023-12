Stand: 22.12.2023 09:57 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Starker Wind durch Sturmtief "Zoltan": Fehmarnsundbrücke gesperrt

Durch starken Wind von Sturmtief "Zoltan"ist die Fehmarnsundbrücke auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) seit Donnerstagabend vollständig gesperrt. Das teilte die Polizei mit. Zuvor waren drei Fahrzeuge bei der Fahrt über die Brücke umgekippt. Der Sturm hat außerdem für rund 100 Einsätze in der Region rund um Lübeck gesorgt. Laut Leitstelle handelte es sich bei den Einsätzen jedoch vor allem um umgekippte Mülltonnen und abgebrochene Äste. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:30 Uhr

Sturmflut-Warnung an der Elbe

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrograghie (BSH) warnt für Freitagvormittag vor einer schweren Sturmflut für die Elbe. Es werde mit Pegeln von drei Metern über dem mittleren Hochwasser gerechnet. Die Stadt Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist nach Angaben des Bürgermeisters Olaf Schulze (SPD) und der Berufsfeuerwehr noch entspannt - man halte sich jedoch einsatzbereit. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:30 Uhr

Geldautomat in Ahrensbök gesprengt

In Ahrensbök (Kreis Ostholstein) haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag gegen 3 Uhr in einer Filiale der Deutschen Bank in der Lübecker Straße einen Geldautomaten gesprengt. Das Geschäfts- und Wohngebäude, in dem sich die Filiale befindet, wurde durch die Explosion stark beschädigt. Ob die Täter Geld erbeutet haben, ist laut Landeskriminalamt (LKA) noch unklar. Sie sollen in einer dunklen Limousine geflüchtet sein. Verletzt wurde laut Behörden niemand. Die Polizei ermittelt weiter und bittet um Hinweise. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 12:00 Uhr

Fahrbahnunterspülung: A1 im Kreis Ostholstein gesperrt

Wegen einer Fahrbahnunterspülung im Mittelstreifen ist die A1 bis Freitagmittag um 13 Uhr zwischen den Anschlussstellen Lensahn und Neustadt-Pelzerhaken (beide Kreis Ostholstein) gesperrt. Die Maßnahme sei notwendig, um die Entwässerung der Fahrbahn zu entlasten, heißt es von der Autobahn GmbH des Bundes. Eine Umleitung ist eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:30 Uhr

Lübeck-Moisling: Bahnhaltepunkt wird eröffnet

Mit knapp zweiwöchiger Verspätung soll der Bahnhaltepunkt in Lübeck-Moisling am Freitag eröffnen. Das teilt die Stadt Lübeck mit. Der erste Zug soll am Vormittag um 11.14 Uhr halten und weiter nach Hamburg fahren. Mit zwei Regionalexpress-Halten pro Stunde und Richtung kommen Fahrgäste ohne Umstieg in 40 Minuten nach Hamburg oder Travemünde-Strand (Kreis Ostholstein). | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.12.2023 | 08:30 Uhr