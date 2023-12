Stand: 21.12.2023 08:53 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Sturm an der Ostseeküste erwartet

Von heute an besteht im Norden und Nordwesten Deutschlands Sturmflutgefahr. Tief "Zoltan" könnte laut des Deutschen Wetterdienstes orkanartige Böen an die Küsten bringen. Schwerpunkt wird nach Angaben eines Sprechers zwar das Weser- und Elbegebiet sein, allerdings seien an exponierten Lagen wie auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) an der Ostseeküste Windstärken von elf bis zwölf nicht ausgeschlossen. Sowohl heute als auch in den nächsten Tagen reihen sich mehrere Tiefdruckgebiete aneinander. Das stärkste wird heute und morgen erwartet. Der Sturm könnte auch Auswirkungen auf den Bahn- und Autoverkehr haben. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 08:30 Uhr

VfL Lübeck-Schwartau: Oliver Juhl unterschreibt Vertrag bis 2026

Der VfL Lübeck-Schwartau stellt mit Oliver Juhl den ersten Neuzugang für die kommende Saison vor. Juhl hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Der 22-Jährige wechselt aus Dänemark in die Hansestadt und wird zukünftig im blau-weißen Trikot der Lübecker auf Torjagd gehen. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 08:30 Uhr

