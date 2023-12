Stand: 20.12.2023 09:17 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ostsee-Sturmflut: "Kommunen haben sich aus Scholz' Wort verlassen"

Rund zwei Monate nach der schweren Ostsee-Sturmflut sind viele Menschen in den betroffenen Küstenorten verärgert. Denn aus Berlin soll es nun doch kein Hilfsgeld geben. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und seine Amtskollegin aus Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig (SPD) haben Kanzler Olaf Scholz (SPD) deshalb einen Brief geschrieben: Sie erwarten, dass er sich an seine ursprüngliche Zusage hält. Auch Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber (SPD) richtet deutliche Worte an Scholz: "Gerade die Kolleginnen und Kollegen der betroffenen Kommunen haben sich auf sein Wort verlassen und auch das Land Schleswig-Holstein hat daraufhin eine hohe Förderung in Aussicht gestellt, gerade weil sich der Bund beteiligt." | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 08:30 Uhr

Erixx: Kann Nordbahn mit Akkuzügen aushelfen?

Wie können die Probleme mit den Akku-Zügen zwischen Lübeck und Kiel schnellstmöglich gelöst werden? Bei einem Gespräch zwischen Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) und den Chefs von Bahnbetreiber erixx und Zughersteller Stadler wurde deutlich: Bahnreisende müssen auf der Strecke bis ins neue Jahr hinein mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Ein Hoffnungsschimmer: Es soll Gespräche mit der Nordbahn geben. Denn die hat noch ungenutzte Akku-Züge. Nordbahn-Sprecher Nico Jaenecke: "Wir müssen uns auch in der Bahnbranche irgendwie gegenseitig helfen. Daher: Wenn erixx beziehungsweise Nah.SH mit konkreten Forderungen auf uns zu kommt, werden wir uns natürlich solidarisch zeigen und versuchen, diese zu erfüllen." | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 08:30 Uhr

Ermittlungen zu abgebranntem Kaufhaus in Heiligenhafen laufen

Nachdem ein Kaufhaus in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) vor einigen Tagen abgebrannt ist, ist die Brandursache noch unklar. Die Ermittlungen laufen, Beweismittel müssen ausgewertet werden, sagt die Polizei. Das Gebäude war Freitagabend vollständig abgebrannt - einen Monat nach der Kaufhaus-Eröffnung. Menschen wurden nicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 08:30 Uhr

VfB Lübeck siegt gegen SV Sandhausen

Fußballdrittligist VfB Lübeck verabschiedet sich mit einem Sieg in die Winterpause. In sieben Spielen konnten die Lübecker nicht gewinnen - Dienstagabend dann der 2:1-Erfolg beim SV Sandhausen. Lübeck steht in der Tabelle aber weiter unten drin, ist aktuell Drittletzter. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 08:30 Uhr

