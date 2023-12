Stand: 18.12.2023 08:56 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Landwirte protestieren gegen Wegfall von Subventionen

Zahlreiche Landwirte haben am Sonntag in Lauenburg (Herzogtum Lauenburg) gegen den Wegfall der Subventionen für Argrardiesel protestiert. Zwei Stunden lang blockierten sie die Elbbrücke zwischen Lauenburg und Hohnstorf auf niedersächsischer Seite. Bundesweit hatte es bereits in den vergangenen Tagen ähnliche Aktionen gegeben. Heute ist in Berlin eine Großdemo geplant, zu der der Bauernverband aufgerufen hatte. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2023 08:30 Uhr

Großbrand in Heiligenhafen

Am Freitagabend ist ein Feuer in einer "Woolworth"-Filiale in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) ausgebrochen. Das gesamte Gebäude ist eine Brandruine: Die Fassade und die Dachplatten sind in sich zusammengeschmolzen. Mehr als 140 Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Einer wurde dabei am Fuß verletzt und kam in ein Krankenhaus. Beschäftigte oder Kunden des Marktes kamen dabei nicht zu Schaden. Die Spielothek im selben Gebäudekomplex ist nicht eingestürzt. Erst vor wenigen Wochen hatte der Markt neu eröffnet. Der Gesamtschaden muss noch ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2023 08:30 Uhr

Autobrand in Lübeck

In Lübeck-Buntekuh haben in der Nacht zum Sonntag zwei Autos in der Korvettenstraße gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen und verhindern, dass die Flammen auf andere Autos übergreifen. Bei den betroffenen Wagen ist ein Totalschaden entstanden. Die Brandursache ist bisher unklar. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.12.2023 | 08:30 Uhr