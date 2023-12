Stand: 14.12.2023 09:36 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Autobahnsperrung bei Ratekau in der Baustelle

Die A1 zwischen Ratekau und Pansdorf (Kreis Ostholstein) ist aktuell gesperrt. Hintergrund sind starke Schäden, die durch Schnee- und Regen im Baustellenbereich verursacht wurden. Laut Autobahn GmbH reparieren Arbeiter die Schäden bis 15.00 Uhr am Nachmittag. Der Verkehr Richtung Fehmarn wird von der Abfahrt Ratekau aus über Pansdorf umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:30 Uhr

Prozess zu Messerattacke von Breitenfelde startet

Vor dem Landgericht Lübeck muss sich von heute an ein 52-jähriger wegen versuchten Totschlags verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im vergangenen Juni in Breitenfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg) zwei Menschen mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Die Tat passierte auf einem öffentlichen Parkplatz. Dort sollte der siebenjährige Sohn des mutmaßlichen Täters und seiner Noch-Ehefrau von einem an den anderen Elternteil übergeben werden. Dann soll der 52-Jährige ein Messer gezückt haben und auf den neuen Freund seiner Ex-Partnerin sowie die Frau selbst losgegangen sein. Beide wurden schwer verletzt. Mehrere Passanten konnten den 52-Jährigen überwältigen. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:30 Uhr

Line-Up für "Sonne, Strand & Sterne-Festival" in Grömitz steht

Anfang Juli kommenden Jahres steigt in Grömitz (Kreis Ostholstein) das Sonne, Strand & Sterne-Festival. Jetzt haben die Veranstalter das Line-Up bekannt gegeben: Demnach kommen unter anderem Die Fantastischen Vier, Joris, Maite Kelly und Anna-Maria Zimmermann zu den Konzerten am Strand. Der Ticketverkauf startet am Freitag. Teilweise sind die Veranstaltungen auch kostenlos. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:30 Uhr

